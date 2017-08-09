'Ani ısı değişimleri, yapıların dayanıklılığını düşürüyor'

Genper Satış ve Pazarlama Yöneticisi Ayşe Arı, Isı yalıtımı sağlayan yapı malzemeleriyle inşa edilen binaların, yüzde 20-40 arasında değişen oranlarda enerji tasarrufu sağladığı belirtti. Böylece ortalama 100 metrekarelik evde yaşayan bir ailenin, doğayı korumanın yanı sıra, mevsimlere de bağlı olarak yılda 3 bin TL’ye varan tasarruf elde ettiğini vurgulayan Arı,”İklim değişikliğinin giderek daha fazla hissedildiği, ani sıcaklık değişiklerinin çok sık yaşandığı günümüzde, yapıların da mevcut koşullara uyum sağlaması gerekiyor. Isı ve nem yalıtımı sağlayan malzemelerle inşa edilen binalar, doğanın yanı sıra insanların da kazanmasını sağlıyor. Örneğin ısı, nem ve ses yalıtımı sağlayan perlitin tercih edildiği bir binada 100 metrekarelik bir dairede yaşayan bir aile, doğayı korumanın yanı sıra, yılda 2 bin ile 3 bin TL tasarruf yapıyor” diye konuştu.



Arı, son yıllarda, yapılarda sıklıkla tercih edilen malzemelerden biri olan perlitin, volkanik karakterli doğal bir madde olduğuna dikkat çekerek,”Alternatif yapı malzemelerine oranla yüzde 50 daha hafif olduğundan binalara ekstra yük getirmeyen perlit, zemininde şap uygulaması yapılan binaların ömrünü 10 ila 20 yıl artırıyor. Alternatif ürünlere göre 7 kat daha dayanıklı olan perlit, gündüz ile gece arasındaki sıcaklık farkının yüksek olduğu özellikle karasal iklim koşullarına sahip bölgelerde tercih ediliyor. İklim değişikliğinin getirdiği ani ısı değişimleri de perlitin koruması altında bulunuyor.Zamanla sertleşerek çok iyi bir yalıtım malzemesi olarak işlev gören perlit, atmosferin getirdiği olumsuz koşullardan etkilenmiyor ve çatlamıyor. Isı yalıtımında yüzde 40 enerji tasarrufu sağlayan perlit, bin dereceye kadar sıcaklığa dayanıklı olduğundan, yangın riski yüksek binalar için de ideal. Adını inci taşından alan perlit, küf ve yosun gibi maddelerin oluşumunu engellediğinden, nemli bölgelerde de tercih ediliyor. Boşluklu yapısıyla, ses yalıtımı da sağlıyor” şeklinde konuştu.



Perlitin doğal ve doğa dostu bir yapı malzemesi olduğunu vurgulayan Ayşe Arı, “Perlit, atmosferden kaynaklı yaşanan olumsuz koşullardan etkilenmeyen, çatlamayan, ısı ve ses yalıtımında ihtiyacı karşılayan volkanik bir madde. Fiziksel dayanıklılığının yanı sıra kimyasal dayanıklılığı da oldukça yüksek. Asit, baz gibi kimyasal etkenlere olan direnci de bir hayli fazla. Küf ve yosun gibi maddelerin gelişmesini engellediğinden, nemli bölgelerde de tercih ediliyor” dedi.



Perlitin tuğla, kiremit, beton, duvar ve zemin kaplaması gibi malzemelerin üretiminde kullanıldığını belirten Arı, “Genper, 1980 yılından bu yana sektörde faaliyet gösteriyor. Kütahya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki üretim tesisimiz aracılığıyla, yılda yaklaşık 10 bin ton perliti yurt içi ve dışındaki pazarlara sunuyoruz. Çevreye duyarlı, temiz ve sağlıklı üretim yapıyor; doğal kaynaklarımızı korumak ve en verimli şekilde kullanmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.