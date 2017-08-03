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Aniden bastıran dolu, mahsullere zarar verdi

Afyonkarahisar’ın Beyyazı kasabasında aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkilerken, birçok tarım arazisi zarar gördü.

Aniden bastıran dolu, mahsullere zarar verdi

03 Ağustos 2017 18:51

Dolu yağışının meydana geldiği Afyonkarahisar'ın Beyyazı beldesinde birçok tarım arazisi zarar gördü. Kasabada bir vatandaş dolu yağışından mahsullerin olumsuz etkilendiğini belirterek, "Beyyazı kasabasında meydana gelen dolu yağışı çiftçilerimizi etkiledi. Rabbim beterinden saklasın tüm çiftçilerimize sabırlar versin buna da şükür" dedi.

Beyyazı Belediye Başkanı Asım Altıntaş da yaptığı açıklamada, "Beldemizde meydana gelen dolu yağışından olumsuz etkilendik. Yüzde seksen civarında bir zararımız var. Allah çiftçimize yardım etsin" diye konuştu. 

Hayati Kanat
 

Etiketler: dolu, mahsül


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