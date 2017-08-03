Aniden bastıran dolu, mahsullere zarar verdi

Dolu yağışının meydana geldiği Afyonkarahisar'ın Beyyazı beldesinde birçok tarım arazisi zarar gördü. Kasabada bir vatandaş dolu yağışından mahsullerin olumsuz etkilendiğini belirterek, "Beyyazı kasabasında meydana gelen dolu yağışı çiftçilerimizi etkiledi. Rabbim beterinden saklasın tüm çiftçilerimize sabırlar versin buna da şükür" dedi.

Beyyazı Belediye Başkanı Asım Altıntaş da yaptığı açıklamada, "Beldemizde meydana gelen dolu yağışından olumsuz etkilendik. Yüzde seksen civarında bir zararımız var. Allah çiftçimize yardım etsin" diye konuştu.

Hayati Kanat

