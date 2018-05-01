Aniden bastıran yağış, caddeleri dereye çevirdi

Aniden bastıran yağış sonrası İl merkezinde cadde ve sokaklar göle döndü. Ekiplerin çalışmaları soncu yağmur suyu nedeniyle tıkanan yollar kısa sürede açıldı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Hava sıcaklığının 2 haftadır mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Aydın'da aniden bastıran yağış nedeniyle hava kışa döndü. Bardaktan boşalırcasına yağan yağışlar sonucu Doğu Gazi Bulvarı üzerinde bulunan çatal Köprü bir süre trafiğe kapandı. Şehir merkezinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşandı.

İbrahim Kılınç