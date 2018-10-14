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Aniden bastıran yağmur ve dolu korkuttu

Aniden bastıran yağmur ve dolu korkuttu
Aniden bastıran yağmur ve dolu korkuttu

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde aniden bastıran dolu ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Bolvadin ilçesine bağlı Taşlıdere köyünde meydana gelen sağanak yağış zaman zaman yerini doluya bıraktı. Yağmurun şiddetini artırması ile derelerde yer yer taşkınlar meydana gelirken, dolu yağışı köyde hayatı olumsuz etkiledi. Köy Muhtarı Mahmut Koçer, “Ani bastıran dolu ve yağmur, geçtiğimiz ay şiddetli yağan yağışlar nedeniyle çok sıkıntılı günler geçirdik. Evlerimize su doldu, yollarımız bozuldu, sele maruz kaldık. Bugün yağan dolu ve yağmur o günleri aklımıza getirdi. Burada yaşayanlar olarak hepimiz çok tedirgin olduk. Allah'tan bu sefer çok uzun sürmedi” diye konuştu.  

Mücahit Kuzu
 

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