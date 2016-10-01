Edinilen bilgiye göre kaza gece saatlerinde otoban Gebze kavşağı Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, şoförünün ismi öğrenilemeyen 16 SGY 83 plakalı otobüse 20 AFH 99 plakalı TIR arkadan çarptı. Otobüs içerisinde bulunan yolcuların iddiasına göre otobüs seyir halinde iken nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı yavaşladı. Otobüsün yavaşlaması ile birlikte otobanda seyir halinde olan TIR otobüse arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler hemen polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine hemen kaza yerine giden polis ekipleri yol ve çevre güvenliği alırken 112 Acil Servis ekipleri kaza sonucu yaralanan yolculara ve TIR şoförüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kaza sırasında otobüsten 5, TIR'dan ise 1 kişi olmak üzere toplamda 6 kişi yaralanırken, yaralıların 4’ü Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne 2’si ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrasında otoban Ankara istikametinde uzun araç kuyruğu oluşurken yol araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaan Kızıl