Aniden yere yığılan genç öldü

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde oturan 25 yaşındaki Halil Berat Bayram, aniden yere yığıldı. Talihsiz genç, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalede kalbinin durduğu anlaşılan Bayram'a yaklaşık 45 dakika müdahale edildi. Genç, tüm müdahalelere rağmen yaşama döndürülemedi.

Hayatını kaybeden gencin kesin ölüm nedeninin yapılan otopsinin sonucu ardından belli olacağı öğrenildi. Talihsiz gencin cenazesi öğle namazını müteakip Taşbaca Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Barış Doğan