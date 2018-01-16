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Aniden yola fırlayan çocuğa minibüs böyle çarptı

Sultangazi'de kontrolsüz bir şekilde karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir çocuğa minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle şoka geren hafif yaralı çocuğun yardıma vatandaşlar koşarken yaşanan o anlarda güvenlik kamerasına yansıdı.

Aniden yola fırlayan çocuğa minibüs böyle çarptı

16 Ocak 2018 12:18
Aniden yola fırlayan çocuğa minibüs böyle çarptı - Tıkla İzle

Olay, Geçtiğimiz Salı günü Sultangazi'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kaldırımda yürüyen bir çocuk aniden karar değiştirip yolun karşısına geçmek istedi. Araçların geçtiği sırada kontrolsüz bir şekilde karşıdan kaşıya geçmek isteyen çocuğa minibüs çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan çocuk olayın şoku ile neye uğradığını şaşırarak ayağa kalkıp gitmek istedi. Çevrede bulunan vatandaşlar ve minibüs şoför kızın yardımına koşup şoka giren çocuğa yardım etti. Olayın şokunu atlatan çocuk hastaneye kaldırıldı. Çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı kamerada

Yaşanan o anlar çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir kız çocuğunun kaldırımda yürürken, yolu kontrol etmeden karşıdan karşıya geçmek istediği ve minibüsün çarptığı görülüyor. Daha sonra çocuğunun yardımına çevredeki vatandaşların ve şoförün koştuğu ve kızın hiç bir şey olmamış gibi kalktığı görülüyor. 

Etiketler: kaza, sultangazi

 

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