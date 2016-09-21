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Animasyonculardan Alman turiste tecavüz iddiası: 2 tutuklama

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 17 yaşındaki Alman turiste tecavüz ettikleri iddia edilen 2 otel animatörü tutuklandı.

Animasyonculardan Alman turiste tecavüz iddiası: 2 tutuklama

21 Eylül 2016 11:57

Edinilen bilgiye göre, Manavgat’ın Çolaklı turizm bölgesinde bulunan bir otelde ailesiyle birlikte tatilini geçiren 17 yaşındaki Alman vatandaşı C.H. iddiaya göre, otelin animasyon ekibinde görev yapan S.B. ile birlikte Side antik kentinde bulunan bir diskoya giderek gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendi. Genç kız birlikte eğlendiği animatör S.B.’nin kendisini otele bırakmak üzere otomobile bindirdiğini, otel yerine Evrenseki Mahallesi Kömürcüler mevkiinde bulunan otelin lojmanına götürdüğünü, burada H.B. ile birlikte kendisine tecavüz ettikleri yolunda jandarmaya şikayette bulundu.

Alman kızın şikayeti üzerine harekete geçen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakoluna bağlı ekipler, genç kızın kendisine tecavüz ettiklerini ileri sürdüğü S.B. ve H.B.’yi gözaltına aldı. Jandarmadaki sorgulamalarının ardından Manavgat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi. S.B.’nin genç kızın kaldığı otelde animasyon ekibinde görev yaptığı, H.B.’nin ise animasyon şefi olduğu bildirildi. 

Arif Kaplan

Etiketler: Alman turist, Animasyoncu, tecavüz


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