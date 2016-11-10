Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Başkanlığı'na adaylığını açıklayan eski yönetici ve 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Ali Koç, 10 Kasım'da Anıtkabir’de Mustafa Kemal Atatürk’ü beraberindeki 3 bin kişiye yakın Fenerbahçeli ile ziyaret etti.

Her sene Anıtkabir'e geldiğini vurgulayan Koç, “Bu 12. senemiz, 32 şehirden 49 üniversite 3 bine yakın da üniversiteli Fenerbahçeli arkadaşlar ÜNİFEB Derneği ile 1907 Derneği’nin beraber yaptığı geleneksel Atamıza şükranlarımızı, sevgimizi, özlemimizi andığımız geleneksel bir ziyaret. Söz konusu Ulu Önder Atatürk olduğu zaman Fenerbahçe camiasının zaten duruşu ortada. Biz her zaman şuna inanıyoruz; geçmişine sahip çıkmayan, geleceğine de sahip çıkamaz. Bu bağlamda biz Türk halkı olarak, Türk milleti olarak çok şanslıyız ki Atatürk gibi bir liderimiz oldu. Zaman zaman onun kıymeti yeterince bilinmiyor ama bizler hem Fenerbahçe camiası olarak hem de gençler olarak bu mirasa sahip çıktığımızı 10 Kasım vesilesiyle bir kez daha göstermek istedik” şeklinde konuştu.

Başkanlık sorusunu yanıtsız bıraktı

Ali Koç, Fenerbahçe Başkan adaylığı konusundaki soruya ise, "Onun yeri burası değildir" cevabını verdi.

Fatih Erdoğan

ANKARA