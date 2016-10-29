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Anıtkabir’de yoğun güvenlik önlemleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının Cumhuriyetin ilanının 93. yılı dolayısıyla Anıtkabir’e yapacağı ziyaret öncesi yoğun güvenlik önlemleri alındı.


29 Ekim 2016 12:35

Cumhuriyetin ilanının 93. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir’i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyareti sırasında Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli eşlik etti. Aslanlı yolda yürüyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, mozoleye gelerek çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Misakı Milli Kulesine geçen Erdoğan, Anıtkabir özel defterini imzaladı.

Hassas burunlu köpekler didik didik aradı
Devlet erkanın yapacağı ziyaret öncesi Anıtkabir içerisinde hassas burunlu köpekler tarafından detaylı arama yapıldı. Ağaç dipleri ve saksılar didik didik arandı. Ziyaret esnasında ise çatılara çıkan özel harekat polisleri Anıtkabir ve çevresinde kuş uçurtmadı.

Uğur Kan Yüksek 

 

Etiketler: anıtkabir, recep tayyip erdoğan


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