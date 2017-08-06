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Anız yangınında birçok hayvan telef oldu

Adıyaman’da, meydana gelen anız yangınında birçok kuş ve haşere telef oldu.

Anız yangınında birçok hayvan telef oldu

06 Ağustos 2017 17:29

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Büyükkavaklı köyünde bilinmeyen nedenlerden dolayı anız yangını meydana geldi. Çıkan yangın kısa sürede büyürken durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 2 bin dönüm alanda meydana gelen yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde yangın kısa sürede söndürülürken olayda birçok kuş, kaplumbağa ve haşere telef olurken çok sayıda ağaç ise yanarak kül oldu. Öte yandan itfaiye ekiplerinin köy halkından traktörle yangına müdahale etmesi konusunda yardım istemesi ise olumsuz karşılandığı iddia edildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

Cihan Kizir


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