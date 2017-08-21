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Anız yangınları Adana'yı boğuyor

Devletin ceza yaptırımlarına rağmen Çukurova'da çiftçilerin 'anız yakmayın' uyarısını dikkate almaması hem toplum sağlığını hem de toprağın kalitesini tehdit ediyor. Anız yangınlarının neden olduğu hava kirliliği ve aşırı sıcaklar yüzünden Adana adeta yaşanmaz halde.

Anız yangınları Adanayı boğuyor

21 Ağustos 2017 14:59
Anız yangınları Adana'yı boğuyor - Tıkla İzle

Mısır hasadının tamamlanmasının ardından her yıl olduğu gibi Çukurova'da anız tehdidi başladı. Devletin anız yakanlara dönüm başına 42 ile 250 lira arasında para cezası vermesine rağmen mazot ve işçilik masraflarını azaltarak toprağı en kısa sürede ekilebilir hale getirmek isteyen bazı çiftçiler, anız yakmaya devam ediyor.
Kentin dört bir yanında yoğun duman nedeniyle göz gözü görmüyor. Hissedilebilir kirli havanın yanı sıra tarlalardan uçan isler, evlerin en ücra köşelerinde bile kendisini gösteriyor.

Zeliha Yağmur (62) isimli vatandaş anız küllerinin balkondaki çamaşırlara bile bulaştığını kaydetti. Emin Kütük (65) isimli vatandaş ise anızın sadece insanlara zararlı olmadığına dikkat çekerek, “O topraktaki tüm bakterileri, faydalı böcekleri de yok ediyor. Adana'daki anız yangınları nedeniyle balkonumuzda asla nefes alamıyoruz. Kentin üzerinde sanki birkaç yerde yangın var gibi kent dumandan boğuluyor. Bu ayrıca küresel ısınmayı da sağlıyor. Her yıl belli derecenin üzerinde ısınma meydana geliyor, doğanın dengesi bozuluyor” dedi. 

Nuri Pir - Erdal Can İçelli


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