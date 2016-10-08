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Anızla birlikte telefon direkleride yandı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde çıkan anız yangınında Türk Telekom’a ait 20 adet direk ve telefon kabloları zarar gördü.

Anızla birlikte telefon direkleride yandı

08 Ekim 2016 16:25

İddiaya göre, ilçeye bağlı Gökçam ve Çiçeklikeller köylerine ait tarım arazilerinde çiftçiler tarafından anız yakıldı. Yangının büyümesi sonucu yanan tarlalarda bulunan ve iletişimin sağlandığı Türk Telekom’a direkler ve kablolar kül oldu. Olayla ilgili yapılan açıklamada; "Anız yakma hadisesi nedeniyle 20 tane fiber direk ve fiber telefon kablolarının kullanılamaz hale geldiği ve gerekli birimlerle irtibata geçerek bölgede anız yakanların tesbiti ve zararın tazmini için suç duyurusunda bulunulduğu, telefon ve adls erişiminin tekrar sağlanması için tahrip olan hatların ise onarımına başlanılacağı" belirtildi.

Etiketler: anız yangını


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