İddiaya göre, ilçeye bağlı Gökçam ve Çiçeklikeller köylerine ait tarım arazilerinde çiftçiler tarafından anız yakıldı. Yangının büyümesi sonucu yanan tarlalarda bulunan ve iletişimin sağlandığı Türk Telekom’a direkler ve kablolar kül oldu. Olayla ilgili yapılan açıklamada; "Anız yakma hadisesi nedeniyle 20 tane fiber direk ve fiber telefon kablolarının kullanılamaz hale geldiği ve gerekli birimlerle irtibata geçerek bölgede anız yakanların tesbiti ve zararın tazmini için suç duyurusunda bulunulduğu, telefon ve adls erişiminin tekrar sağlanması için tahrip olan hatların ise onarımına başlanılacağı" belirtildi.