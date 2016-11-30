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Ankara 3 bin personeli ile karla mücadeleye hazır

Ankara Büyükşehir Belediyesi, öğle saatlerinde şiddetini artırması beklenen kar yağışına karşı 110 merkezi noktada 3 bin personel ve 832 aracıyla hazır bekliyor.


30 Kasım 2016 12:46

Kızılcahamam, Çubuk ve Çamlıdere’de gece boyunca karla mücadele çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Vedat Üçpınar, “Ankara’nın yüksek yerlerinde de yolların sürekli açık kalması için ekiplerimiz geceden bu yana görev yapıyor. Şu an itibariyle Başkent’te kapalı hiçbir yolumuz bulunmuyor. Bunun böyle devam etmesi için de ekiplerimiz çalışıyor” dedi.
Fen İşleri Dairesi Başkanlığının Konya yolu Kepekli Kavşağı, Atakule ile Havaalanı, İstanbul, Eskişehir, Samsun yolları ve Ankara Bulvarı ile 1071 Malazgirt Bulvarı gibi önemli merkezi bölgelerde oluşturulan 110 bekleme noktasında hazır olduğunu kaydeden Üçpınar, “3 bin vardiyalı personelimiz ve 832 aracımız, Meteoroloji'den bildirilen ‘kar yağışının öğle saatlerinde şiddetini artıracağına’ yönelik açıklamasına karşı hazırlar” diye konuştu.

“Kış lastiği bulunmayan araçlar trafiğe çıkmasın”
Özellikle Başkent’in yüksek bölgelerinde tuzlama ve kar küreme araçlarının hazır bir şekilde konuşlandığını kaydeden Üçpınar, vatandaşları da uyararak, “Kar ve kış şartlarına uygun olmayan lastik kullanılan araçlarla trafiğe çıkmayın. Öğle saatlerinde şiddetini artırması beklenen kar yağışı nedeniyle de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması ve mağdur olunmaması için vatandaşlarımız çok zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmasınlar” dedi.
 


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