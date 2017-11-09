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Ankara-Aksaray yolunda otobüs kazası: 3 yaralı

Ankara-Aksaray yolunda yolcu otobüsünün yoldan çıkması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ankara-Aksaray yolunda otobüs kazası: 3 yaralı

09 Kasım 2017 08:15

Alınan bilgiye göre, Batman'dan İstanbul'a yolcu taşıyan Mehmet Erdal yönetimindeki 01 EKE 49 plakalı yolcu otobüsü Ankara-Aksaray Karayolu 150. kilometresi Şereflikoçhisar mahallesi Karadere mahallesi yol ayrımında yoldan çıkarak tarlaya uçtu. 24 yolcunun bulunduğu otobüste kaza sonucu Mehmet Hamburg, Kadriye Aksoy ve Selahattin Karadoğan isimli yolcular yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

Yusuf Çetin

 

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