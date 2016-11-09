Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımlarıyla açılışı yapılan Yavuz Sultan Selim Bulvarı ve 88 ayrı hizmet alanının bilgilerinin yer aldığı kitapçığı imzalayarak, Büyükşehir Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Doğan Yılmazkaya’ya verdi. Gökçek yönetiminde yapılan Belediye Meclis Toplantısı’nda ilk olarak, Sincan’ın Yenikent Mahallesi’nde mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait olan 1624 ada 1 No’lu parseldeki 17 bin 889 metrekarelik bölümün, çiftçilerin ürettiği ürünlere ilişkin satış alanı yapılması için hazineden satın alınması oy birliğiyle kararlaştırıldı. Büyükşehir Belediyesi, ASKİ ve EGO ile ilçe belediyelerinin 2017 yılı Mali yılı bütçelerinin, Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmesine ve Başkanlığın belirteceği bir günde Meclis toplantısında görüşülmesine karar verilen toplantıda, yurtdışı görevlerine ilişkin de kararlar alındı.

Rusya’dan Jirinovski'ye davet

Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla, son zamanlarda Türkiye lehine Rusya kamuoyuna yaptığı açıklamalarla dikkati çeken Rusya Liberal Demokrat Partisi Başkanı Vladimir Jirinovski ve beraberindeki bir heyetin Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankara’ya davet edilmesinin de karara bağlandığı toplantıda ayrıca, “İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının koordinasyonuyla Suriye sınırları, gerekse Irak sınırlarında ve bu ülkelerde bulunan savaş mağdurlarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kış aylarının başlaması sebebiyle, kıyafet bot gıda temizlik malzemesi ve benzeri ihtiyaçlarının belediyemiz imkanları dahilinde karşılanması hususunda karar alınması” ifadelerinin yer aldığı önerge de oy birliğiyle kabul edildi. Yine meclis üyelerinin oy birliğiyle karara bağlanan diğer bir karar da sadece şehit eşlerine verilen ücretsiz mezar yerinin, anne ve babalara da sağlanması oldu.

Yavuz Sultan Selim’in zaferleri, yeni bulvarda yaşayacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve Keçiören’in trafik çilesini yüzde 40 oranında azaltacak olan Yavuz Sultan Selim Bulvarı’nın üzerindeki köprü, alt üst geçit ve tünelde, Yavuz Sultan Selim’in zaferlerinin isimlerinin yaşatılması da toplantıda kabul edildi. Buna göre; “Keçiören ilçesi Gümüşdere Mahallesi sınırlarından geçen Yavuz Sultan Selim Bulvarı’nın; Selçuklu Caddesi, Yavuz Sultan Selim Bulvarı, Gülhane Caddesi, Basın Caddesinin kesiştiği meydanın adı Yavuz Sultan Selim Meydanı,

Selçuklu caddesi, Yavuz Sultan Selim Bulvarını birbirine bağlayan köprünün adının Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Gülhane Caddesi ile Basın Caddesini birbirine bağlayan alt geçidin adının Yavuz Sultan Selim Alt Geçidi, Yavuz Sultan Selim Bulvarıyla Fatih Caddesini birbirine bağlayan köprünün Çaldıran Köprüsü,

Turgut Özal 1 Bulvarının gidiş yolu ile Yavuz Sultan Selim Bulvarını birbirine bağlayan tünelin, Mercidabık Tüneli, Turgut Özal 1 Bulvarının geliş yönü ile Yavuz Sultan Selim Bulvarını birbirine bağlayan tünelin de Ridaniye Tüneli olarak isimlendirilmesi” kabul edildi.

“Yardım yapmaya mecburuz”

Başkan Gökçek, toplantıda bazı üyelerin Güneydoğu bölgesine yapılan yardımları eleştirmeleri üzerine, “Güneydoğu için buradan alınan kararları tenkit ettiniz. ‘Bunun sonu yok’ dediniz. Ankara’nın parasının gittiği doğrudur. Ama Türkiye bir bütün. PKK’nın mahvettiği yerlerin yeniden yapılması Güneydoğuda yaşayan Kürt vatandaşlarımızın vatanına bağlanması için bir vesiledir. Bunu yapmaya mecburuz. Ankara’ya 3 yatırımı eksik yaparız, ama oralar küçük yerler olduğu için 50 yatırım götürürüz, insanların da yüzünü güldürürüz. Milletin birlik ve beraberliğinin ayakta tutturulması için yapılan bir fedakarlıktır. Bunun için Ankara halkı hizmetten geri kalıyor demek yanlış. Biz de Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak katkı veriyorsak, bundan kıvanç duymamız lazım” ifadelerini kullandı.

Yavuz Sultan Selim Bulvarı’nın açılışı için tüm Belediye Meclis üyelerine de gönderilen davetiyede Yavuz Sultan Selim’in tuğrasının yer almasını da eleştiren Yılmazkaya’ya, “Burası Yavuz Sultan Selim’in adını taşıyor ve onun tuğrasını taşımasından daha doğal bir şey olamaz. 29 Ekim etkinlikleri olduğunda tüm Anakara’yı bayraklarla donatıyoruz” cevabını veren Gökçek’in, “Burada hizmetlerimizi de tenkit ettiniz. Çankaya veya Yenimahalle belediyesi olarak çiçek, ağaç, asfaltı hizmet kabul etmiyorsunuz ama biz ediyoruz. Aramızdaki fark bu. Hizmet anlayışında inanılmaz bir uçurum var aramızda” sözleri salondan büyük alkış aldı.

“Ankapark’a yabancı işletmeci arıyoruz”

Ankaparkla ilgili sorulara da cevap veren Gökçek, “Buranın kar getirmesiyle ilgili en ufak bir sözüm olmamıştır. Benim sözüm, Ankara’da turizm sıfırdır. Bunu yaşatabilmemiz için yatırım yapmamız şart. Yol, kanal, su neyse turizm alt yapısı da Ankapark’tır. Turist gelince AVM’ler çalışacak, oteller çalışacak. Ankara ekonomisine katkıda bulunacak. Söylediğim bu. Dünyada hiçbir park, para kazanmıyor. Şu anda Fransa’da Disneyland’da geçtiğimiz yıl 1 milyar euro devlet bütçeden yardım etti. Disneyland Paris ile bütünleşmiş, turizmiyle bütünleşmiş ve devlet oraya fedakarlık ediyor” dedi.

ABD’de yaptığı görüşmelerde Disneyland’ın Ankapark’ın işletmesine yanaşmadığını, burayı ekonomik görmediklerini kaydeden Gökçek, “Avrupa, Amerika, Çin, Asya ülkelerinde ne kadar böyle büyük disneylandvari yer varsa gezdim. Buralarda gördüğüm olay şu; Her taraf turizmin gelişmesi için yapıyor. Onları gördükten sonra bir fark meydana getirmemiz lazımdı. Onu da oyuncak farkıyla yaptık. Oralarda maksimum 80-100 tane oyuncak var. Ama bizde 1217 tane oyuncak var. Bir farklılık oluşturduk. Ankara’ya turist gelip, burayı gezmeye girdiği zaman minimum 3 günden önce çıkamaz. Bu inanılmaz bir potansiyel. Bu kar eder mi? Hayır kesinlikle etmez” diye konuştu.

“Benim arzum ya Avrupa, Amerika’dan ya da özellikle Katar gibi Kuveyt gibi bir ülkeden bir işletmeciye burayı vermek. Eğer bu ülkeleri bunlara verecek olursak, onlar otomatikman kendi vatandaşlarını buraya getirecekler. Benim en büyük arzum Kuveyt ve Katarlılar gibi zengin bir Arap ülkesine burada bir otel yaptırmak. Hatta otel yerini, bana kalsa, İçişleri Bakanlığından müsaade alarak, kanunda yeri var, bedava bile verebiliriz” diyen Gökçek, “Çünkü Katarlı bu oteli yapınca orayı dolduracak. Katarlı bir tek o otelde kalmayacak. Bir yığın müspet avantajımız olacak. Biz bunları düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Ankapark’ı cazip bir hale getirebilmek için otoparkın üstünü güneş enerji panelleriyle kapatarak, elektriğin bedavaya getirilmesini amaçladıklarını kaydeden Gökçek, “Bunun gibi teşviklerle orayı cazip hale getirmeye çalışıyoruz. Olmazsa biz işleteceğiz. Ama vermek istiyoruz. Mesela bunun gibi biz diyoruz ki, gelin termal tesis yapın, alt yapınızı bedava yapalım diyoruz. Belediye olarak üstüne katkıda bulunuyoruz. Çünkü oraya gelecek turist üstüne para bırakacak” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılında yapımı gerçekleştirilen ve açılışı yapılan Yavuz Sultan Selim Bulvarı ile birlikte 88 ayrı hizmet alanının bilgilerinin yer aldığı broşürü imzalayarak, CHP Grup Başkan Vekili Doğan Yılmazkaya’ya cevap veren Gökçek, “Ağzımla kuş tutsam sizi tatmin edemeyeceğimi biliyorum” dedi.

