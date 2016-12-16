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Ankara Büyükşehir Belediyesi karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, gece saatlerinde başlayan kar yağışı ve buzla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor

16 Aralık 2016 12:34

Ankara kent merkezi başta olmak üzere özellikle çevre ilçelerde kapalı yol bulunmaması için sabaha kadar sürdürülen çalışmalar, yüksek bölgelerde devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı toplamda 832 araç ve yaklaşık 3 bin personelle vardiyalı olarak Ankara kent merkezindeki cadde, bulvar ve ana arterler ile yoğun yağış alan Beyzaparı, Bala, Kızılcahamam, Haymana, Güdül, Akyurt, Çamlıdere, Çubuk, Nallıhan ve Pursaklar’da kar temizleme ve yol tuzlama çalışmaları gerçekleştirildi. Fen İşleri Daire Başkanlığı merkez şantiyesi ve 17 çevre ilçe şeflikleriyle koordineli yapılan çalışmalarla ana arterlerin tamamı trafiğe açık hale getirildi. Başkent'te trafiğin aksamaması, ana arter ve caddelerin açık tutulması için gece boyunca çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, sabah saatlerinde işlerine ve okullarına gitmek için yola çıkanların açık ve güvenli yollarda seyahat etmelerini sağladı.
Yetkililer, kar küreme ve tuzlama çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Vatandaşlarımızı da bir kez daha kış şartlarına uygun olmayan lastiklerle trafiğe çıkmamaları konusunda uyarıyoruz” dedi. 

Etiketler: Ankara Büyükşehir Belediyesi, kar


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