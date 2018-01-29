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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı TTB hakkında soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi 11 kişi hakkında soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı TTB hakkında soruşturma başlattı

29 Ocak 2018 15:53

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından terör örgütlerine yönelik Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin "Savaş bir halk sorunudur" tanımlaması yapan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi 11 kişi hakkında soruşturma başlattı.

TSK tarafından hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristlere yönelik başlatılan harekata ilişkin "Savaş bir halk sorunudur" diyen TTB hakkında İçişleri Bakanlığınca dün suç duyurusunda bulunulmuştu. Ayrıca Sağlık-Sen de savcılığa başvurarak şikayet dilekçesi vermişti. Suç duyurusu dilekçelerini işleme koyan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TTB Merkez Konseyi üyesi 11 kişi hakkında "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" ve "Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamalarından soruşturma başlattı. 

 

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