Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 37 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan operasyonel telefon hattı ile haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 2 yarbay, 1 binbaşı, 3 yüzbaşı, 3 teğmen, 5 astsubay ve asker şahısları FETÖ adına yönlendirdiği tespit edilen 18'i kamuda çalışan 23 mahrem imam olmak üzere toplam 37 kişi hakkında 02.10.2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir. Mahrem imamlardan 7'sinin öğretmen, 8'inin farklı bakanlıklarda çalışan memur, 2'sinin üniversite görevlisi 1'inin mühendis, 1'inin doktor diğerlerinin serbest çalışan olduğu tespit edilmiştir. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara ve 22 ilde devam etmektedir" denildi.

Abdullah Sarica

