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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011 yılında polislikten komiserliğe geçiş sınavında sorulara ulaşıp FETÖ mensuplarına verdiği tespit edilen polis memuru ve öğretmenlerden oluşan 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı

21 Mart 2018 09:37

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "2011 yılında yapılan polislikten komiserliğe geçiş sınavında FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine sınav sorularını önceden ele geçirerek örgüt üyelerine verdikleri ve sınav sorularının verilmesine aracılık ettikleri tespit edilen, polis memuru ve öğretmenlerden oluşan toplamda 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri devam etmektedir" denildi.

Abdullah Sarica
 

 

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