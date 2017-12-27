Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman, FETÖ'nün ByLock'taki IP tuzağını açıkladı

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman, makamında FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock hakkında basın mensuplarına açıklama yaptı. Kocaman, ByLock'un FETÖ'nün en büyük delili olmaya devam ettiğinin altını çizerek, "Bunda hiçbir değişiklik yok. Biz ByLock soruşturmaları sırasında zaman zaman şikayetler almaya başladık. ByLock sunucusuna bağlandığı tespit edilen kişinin sosyal çevresi ve diğer verilere baktığımızda FETÖ'ye ilişkin hiçbir bağlantı olmadığını gördük. Şikayetler artınca bununla ilgili soruşturma başlattık ve MİT ile BTK'dan rapor istedik. Onlar birkaç aydır çok titiz çalışmalar yaptılar ve en son raporlarını bize sundular. Burada gerçekten ByLock'a bağlanmayı hiç düşünmeyen, FETÖ ile bağlantısı olmayan insanların da başka bir programa bağlanmak isterken ByLock sunucularına bağlandıklarını tespit ettik. Bu yüzden detaylı çalışmalar yaptık ve 11 bin 480 kişinin aslında böyle bir kastı olmadıkları halde iradesi dışında ByLock sunucularına yönlendirildiklerini tespit ettik" diye konuştu.

"Bir numaralı şüphelimiz Kemalettin Cengiz Erbakırcı"

Çalışmayı isimler üzerinden değil telefon numaraları üzerinden yürüttüklerini vurgulayan Kocaman, "Bu 11 bin 480 kişinin kim olduğunu bizler de bilmiyoruz. Bu soruşturmalar sonucunda FETÖ'nün şeytanın bile aklına gelmeyecek işi yaptığını gördük. FETÖ'nün gerçek ByLock kullanıcılarının tespit edilmemesi için yaptıkları bir tuzak olduğunu tespit ettik. FETÖ, Mor Beyin adlı program ile bu tuzağı yapmış. Bu soruşturmadaki bir numaralı şüphelimiz de Kemalettin Cengiz Erbakırcı diye bir şahıs. Bu şahıs Mor Beyin yazılımını yapan kişi. Bu şahıs, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kaçan ve hakkında soruşturma başlattığımız FETÖ şüphelisidir. Bu şahısla ilgili yakalama kararı çıkardık" ifadelerini kullandı.

Kocaman, FETÖ'nün bu tuzağı kapsamında yaklaşık bin kişinin tutuklu bulunduğunu, bu kişiler hakkında FETÖ üyesi olduklarını kanıtlayacak bir delil bulunmadığı taktirde şahısların tahliyelerini isteyeceklerini dile getirdi.

Abdullah Sarica