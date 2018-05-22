Ankara Demirspor Diyarbekirspor maçı canlı izle skor takip | Demirspor Diyarbekir kaç kaç?

Ankara Demirspor Diyarbekirspor maçı canlı skor takip detayları ile karşınızdayız. İlk olarak 2. Grup’tan TFF 2. Lig’e yükselecek ekibin belli olacağı TFF 3. Lig play-off finalinde Ankara Demirspor ile Diyarbekirspor karşı karşıya gelecek. Normal sezonu 2. ve 3. sırada tamamlayan iki takım arasında oynanan karşılaşmaları Ankara Demirspor, 3-2 ve 2-0’lık skorlarla galip tamamlamıştı. Ankara Demirspor, son olarak 2015-2016’da TFF 2. Lig’de yer almıştı. 2013-2014’ten itibaren Yeni Diyarbakırspor adıyla profesyonel liglerde mücadele eden Diyarbekirspor ise daha önce TFF 2. Lig’de hiç yer almadı.

Ankara Demirspor Diyarbekirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak Ankara Demirspor-Diyarbekirspor müsabakası bugün saat 16.00’da başlayacak. TRT KURDİ kanalından canlı yayınlanacak karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.