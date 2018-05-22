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Ankara Demirspor Diyarbekirspor maçı canlı izle skor takip | Demirspor Diyarbekir kaç kaç?

TFF 3. Lig’de 2. Grup play-off finalinde Ankara Demirspor ile Diyarbekirspor İstanbul’da karşılaşacak. Peki bu önemli mücadele hangi kanaldan yayınlanacak? İşte detaylar...

Ankara Demirspor Diyarbekirspor maçı canlı izle skor takip | Demirspor Diyarbekir kaç kaç?

22 Mayıs 2018 12:22

Ankara Demirspor Diyarbekirspor maçı canlı skor takip detayları ile karşınızdayız. İlk olarak 2. Grup’tan TFF 2. Lig’e yükselecek ekibin belli olacağı TFF 3. Lig play-off finalinde Ankara Demirspor ile Diyarbekirspor karşı karşıya gelecek. Normal sezonu 2. ve 3. sırada tamamlayan iki takım arasında oynanan karşılaşmaları Ankara Demirspor, 3-2 ve 2-0’lık skorlarla galip tamamlamıştı. Ankara Demirspor, son olarak 2015-2016’da TFF 2. Lig’de yer almıştı. 2013-2014’ten itibaren Yeni Diyarbakırspor adıyla profesyonel liglerde mücadele eden Diyarbekirspor ise daha önce TFF 2. Lig’de hiç yer almadı.

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Ankara Demirspor Diyarbekirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak Ankara Demirspor-Diyarbekirspor müsabakası bugün saat 16.00’da başlayacak. TRT KURDİ kanalından canlı yayınlanacak karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

 

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