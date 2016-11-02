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Ankara Emniyet Müdürü Karaaslan o geceyi anlattı

Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan, "Bir adamın FETÖ’cü olmamasının donesi yok. Fetullahçı her yerde bulunabilir. Her siyasi yapının, toplumsal yapının içinde bulunabilir. Siz bunları sadece dini yapılanmasıyla görürseniz en büyük hatamız o olur" dedi.

Ankara Emniyet Müdürü Karaaslan o geceyi anlattı

02 Kasım 2016 20:39

TBMM FETÖ Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan’ı dinledi. O gün 15 Temmuz’un olacağına ilişkin kendilerine bir bilgi intikal etmediğini ve darbe girişimini yardımcısından öğrendiğini belirten Karaaslan, "Askere misliyle karşılık verilmesi talimatını ve herkesin göreve çağrılması talimatını verdim. Aşağı yukarı 1 buçuk saatte Ankara Emniyeti olarak organize olduk" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga’nın Ankara valisini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne çağırdığını, beraber külliyeye gittiklerini, külliyeye vardıklarında Fahri Kasırga’nın orada olmadığını belirten Karaaslan, açıklamalarına şöyle devam etti: "Bize Cumhurbaşkanlığının kriz odasını açtılar. Külliyeye girinceye kadar telsiz konuşması yapabiliyordum. Genelkurmay kavşakta 100-150 kişilik bir vatandaş topluluğu olduğu anonsu geldi. Bende kalabalığın mahiyetini sordum. Darbe yanlısı mi devlet yanlısı mi diye. Devlet yanlısı dediler. Bende bu vatandaşları Kızılay ve genelkurmay civarına yönlendirmeleri talimatını verdim."

"MAMAK AKLIMDA YOKTU"

"Saat yarım civarında Ankara Emniyetini bombalandı" diyen Karaaslan, "Polatlı Emniyet Müdürlüğü’nü arayarak, Eskişehir yolunun araç trafiğine kapatılması talimatını verdim. Aynı talimatı Etimesgut için de verdim. Mamak aklımda yoktu. Aydınlık istikametinden tankların geldiği haberi geldi. TOMA’ları emniyetin önüne çektik ama dayanmadı. Saat 2 gibi helikopterler çok ciddi şekilde ateş ediyorlardı. Genelkurmaydaki arkadaşlara kalabalığın kaç kişi olduğunu sordum. 2-3 bin kişi var dediler. Vatandaşlarla birlikte Genelkurmaya girmeye çalıştık ama helikopterlerin yoğun ateşinden giremedik" diye konuştu.

"NEREYİ BULDUYSAK BUNLARI ORAYA KOYDUK"

Gözaltılarla ilgili konuşan Karaaslan, öğle saatlerinde bin 500 civarı gözaltı olduğunu belirterek, "Nereyi bulduysak bunları oraya koyduk" ifadelerini kullandı. Güvendiği birkaç paşadan kendilerine uçaksavar bulmasını istediğini anacak gelmediğini belirten Karaaslan, "Uçakların Akıncı’dan sevk edildiğini öğrendik. Gece saat 2 civarı Türkiye’nin her yerinden özel harekat takviyesi yaptık. Bin 500 civarı özel harekat polisimiz vardı. Özel harekatın Akıncı’da müdahalesi olmadı. Müdahale edeceğimiz SAS komandoları oradan peyderpey ayrılmış" değerlendirmelerinde bulundu.

"SİLAHLI OPERASYONU GÖZE ALMIŞTIK"

Genelkurmayda silahlı operasyonu göze aldıklarını söyleyen Karaaslan, "Genelkurmaydakiler askeri savcılara teslim olmak şartıyla teslim olacaklarını söylediler. Genelkurmaya silahlı bir operasyon yapmadık. Paşaları ve subayları doğrudan emniyet müdürlüğümüze götürdük. Akşam itibarı ile gözaltı sayımız bin 800 civarındaydı" şeklinde konuştu.

"BUNLAR ORTAYA ÇIKTIĞINDAN İTİBAREN MÜCADELE EDEN 5 KİŞİ VARSA BİRİ BENİM"

Fetullahçı terör örgütüyle ilgili konuşan Karaaslan, "Bunlar ortaya çıktığından itibaren mücadele eden 5 kişi varsa biri benim. İstihbarat dairesinde çalışırken bunların sızmaması konusunda uyardım. Başarılı da olsun ki beni istihbarattan attılar" değerlendirmelerinde bulundu.

"BUNLARI SADECE DİNİ YAPILANMASIYLA GÖRÜRSENİZ EN BÜYÜK HATAMIZ O OLUR"

O gün kışlalardan çıkan toplam 46 tank veya ZPT olduğunu belirten Karaaslan şöyle devam etti:

"Bir adamın FETÖ’cü olmamasının donesi yok. Fetullahçı her yerde bulunabilir. Her siyasi yapının, toplumsal yapının içinde bulunabilir. Siz bunları sadece dini yapılanmasıyla görürseniz en büyük hatamız o olur."

Karaaslan, darbenin neden yapıldığı sorusuna, "Benim kanaatim yönetimi ele geçirmekten ziyade ülkeyi iç savaşa sürükleyerek kaos ortamı yaratmaktı" cevabını verdi.

"HİÇ BİR SİVİLE SİLAH VERMEDİK, İHTİYAÇ DUYSAYDIK VERİRDİK"

Darbe günü hiçbir sivili silahlı olarak kendilerini desteklemesi konusunda talimatta bulunmadığının altını çizen Karaaslan, şunları kaydetti:

"Hiç bir sivile silah vermedik. İhtiyaç duysaydık verirdik. Sokağa çıkan insanlara arkadaşlarıma yardımcı olması konusunda talimat verdim. Genelkurmayda da verdim TRT’de de verdim. Yine yaşasak inşallah olmaz aynı talimatı veririm. Başarıya o kadar odaklanmışlar ki başarısızlığı hiçbiri anlayamadı."

Etiketler: Mahmut Karaaslan


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