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Ankara Emniyeti, uyuşturucu ile 'WhatsApp ihbar hattı'ndan mücadele edecek

Ankara Emniyeti, uyuşturucu ile mücadele kapsamında “WhatsApp ihbar hattı” kurdu.Vatandaşlar tarafından gelen ihbarlar, polisler tarafından anında değerlendirip çözüme ulaşacak.

Ankara Emniyeti, uyuşturucu ile WhatsApp ihbar hattından mücadele edecek

12 Ağustos 2017 16:17

Ankara Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesince geçtiğimiz mart ayında 0552 155 06 06 numarası ile WhatsApp ihbar hattı kuruldu. Uyuşturucu satışı ve kullanımı gibi olaylara tanık olan vatandaşlar, WhatsApp üzerinden fotoğraf, video veya konum olarak ihbarda bulunabilecek. İhbarda bulanan vatandaşların kimliklerinin gizli olacağı uygulama ile uyuşturucunun adeta beli kırılacak. Uygulamanın duyulması için otobüs, metro, durak, kamu kuruluşları, bankalar ve AVM’lere "Çocuklarımızın geleceği için hep birlikte uyuşturucu ile mücadeleye var mısınız?" yazılı afişler asıldı. Öte yandan uygulama için hazırlanan kamu spotu niteliğindeki video, sinema reklam kuşaklarında oynatılacak.

"Bunu yaygınlaştırırsak Ankara’da bu iş bitecek"

İhbarda bulunanların kimliklerinin gizli kalacağını vurgulayan yetkililer, vatandaşların fotoğraf, video veya konum paylaşarak bu mücadelede kendilerine yardımcı olmalarını istedi. Uygulamanın hız konusunda kendilerine avantaj sağladığını kaydeden yetkililer, "Bunu yaygınlaştırırsak Ankara’da bu iş bitecek. Bu uygulama ile her kesime ulaşmayı hedefliyoruz. Halkın desteğini almak istiyoruz. Büyük, küçük her türlü ihbarı değerlendiriyoruz. Mesaj attığım zaman numaram oraya düşer diye korkmalarına gerek yok. İhbarda bulunan vatandaşların kimlikleri kesinlikle gizli tutulacak" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan uygulamaya tam destek

Kadir Uyar isimli vatandaş, uygulamanın yararlı olacağını düşündüğünü ifade ederek, "Bu tür uygulamaların daha fazla yaygınlaştırılmasını istiyorum. Karakollarda bu tür afişleri gördüm, panolarda da gördüm. Olumsuzluk gördüğüm zaman ihbarda bulunacağım. Vatandaş daha duyarlı olursa sorunlar daha çabuk çözülür, sadece polisle olmaz. Bu uygulamayı herkes telefonuna kaydetmeli, bir olumsuzluk gördüğünde hemen şikayet hattına ihbar etmeli" diye konuştu.

Halil İbrahim Ceylan ise numarayı telefonuna kaydettiğini belirterek, "Gördüğümde de kullanacağım. Her vatandaşın ihbarda bulunması gerekiyor. Herkesin uyuşturucu ile mücadele veya suçla mücadele konusunda duyarlı olmalarını, polisimize yardımcı olmalarını öneriyorum" şeklinde konuştu. 

Abdullah Sarıca - Burak Altun


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