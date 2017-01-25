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Ankara Emniyeti zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Ankara'da uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarda uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 29 bin 575 TL ele geçirilirken, gözaltına alınan 65 kişiden 17'si tutuklandı.

Ankara Emniyeti zehir tacirlerine göz açtırmıyor

25 Ocak 2017 10:23

Ankara Valiliği, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 16-22 Ocak 2017 tarihleri arasında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak/kabul etmek veya bulundurmak, uyuşturucu veya uyarıcı kullanmak suçları ile ilgili olarak 28 ayrı olayda toplam 65 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını açıkladı. Hakkında yasal işlem yapılan şahıslardan 17’sinin tutuklanarak cezaevine konulduğu, 7’si hakkında adli kontrol kararı verildiği, 38’inin salıverildiği, 1’inin ise Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildiği kaydedildi. Ayrıca bu yakalamalarda 844 gram esrar, 23 gram eroin, 117 gram kokain maddesi, 404 adet sentetik ecstasy hap, 2 adet captagon hap, 3 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi, 16 gram Afyon sakızı, 3 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 29 bin 575 TL ele geçirildiği bildirildi.  

Uğur Kan Yüksek
 

Etiketler: ankara, uyuşturucu


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