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'Ankara Garı' davası başladı

Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015 tarihinde gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili açılan davanın ilk celsesi Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı.

Ankara Garı davası başladı

07 Kasım 2016 15:03

102 kişinin hayatını kaybettiği Ankara Garındaki patlama ile ilgili 36 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı. Salonun küçük olduğu gerekçesiyle 10. ve 11. Ağır Ceza Mahkemelerinin paravanları kaldırıldı ve salonlar birleştirildi. Duruşmaya patlamada hayatını kaybedenlerin aileleri, yaralananlar, sanıklar ve taraf avukatları katılıyor. Davanın 3 sanığı ise Gaziantep’ten konferans sistemiyle duruşmaya bağlandı. Davada 36 sanık hakkında hapis cezaları isteniyor.

Davanın sanıkları, duruşma salonuna jandarmanın yoğun güvenlik önlemleri altında getirilirken, salonda da yoğun güvenlik önlemleri alındı. Sanıkların duruşma salonuna getirildiği sıralarda bazı vatandaşlar "Katiller hesap vereceksiniz, bu insanlar haince katledildi" diye bağırarak tepki gösterdi.

Görüntü ve ses bağlantısında çıkan sorun nedeniyle davanın başlaması gecikti. Bunun üzerine salondaki vatandaşlar duruşmanın başlamamasına tepki gösterdi. Salonda yer alan çevik kuvvet polislerinden birinin, "Aileler şov yapıyor" dediği iddiası üzerine aileler ve avukatlar çevik kuvvet polislerine tepki gösterdi. "Aileler şov yapıyor" dediği iddia edilen çevik kuvvet polisi duruşma salonundan dışarı çıkartılırken, ismi tutanağa alındı.

Sanık avukatları davadan çekildi
Sanık avukatlarının ismi okunduğu sıralarda duruşmaya katılan vatandaşlardan biri "Neyi savunacaksınız? Katilleri mi savunacaksınız?" diyerek tepki gösterdi. Bu arada avukatlar savunma yapmak istemediklerini belirtti. 10 avukat, sanıklara Ceza Muhakemeleri Kanunu gereği avukat olarak atandıklarını, vicdanı karartan bir durum olduğu için davadan çekildiklerini söyledi. Mahkeme hakimi, davadan çekilen avukatlar yerine Baro’dan yeni avukatların atanmasına karar verdi.  

Abdullah Sarıca

Etiketler: Ankara Garı davası


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