10 Ekim’de Ankara Garı önünde DEAŞ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırıya ilişkin görülen dava Pazartesi günü başlamıştı. 5 gün süren davada tüm tutuklu sanıkların savunmaları dinlenildi. Sanıkların savunmalarının tamamlanmasının ardından avukatların talepleri alındı. Müşteki avukatları söz alarak dosyada ismi geçen olayın ölü failleri ile sanıklara ilişkin çok sayıda kişinin DEAŞ terör örgütü ile ilişkili olduğunun bilinmesine rağmen soruşturmaya dahil edilmediğini öne sürdü ve dosyanın genişletilmesini talep ettiler.

Savcı İsmail Şafak, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını, Gaziantep’te tutuklu olan sanıkların ifadesinin mahkemenin huzurunda alınmasını, yakalama kararı olan sanıkların yakalama kararının devamını ve ifadesi alınmayan diğer sanıkların ifadelerinin alınmasını talep etti.

Mahkeme heyeti tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, haklarında yakalama kararı bulunan sanıklar hakkında yakalama kararlarının infazının beklenmesine, haklarında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilen kamu görevlileri hakkındaki dosyanın bir suretinin mahkemeye gönderilmesine, ölen sanıklar ile ilgili operasyon görüntülerinin, otopsi tutanaklarının ve diğer tüm kayıtların gönderilmesinin istenmesine karar verdi. Mahkeme heyeti ayrıca, davanın 6-10 Şubat 2017 tarihleri arasında görülmesi kararını verdi.

Duruşma sonrası Ankara Adliyesi önünde açıklama yapan KESK Başkanı Lami Özgen, “10 Ekim’i unutmadık unutturmayacağız. Bundan sonrada bütün duruşmalarda bu davayı sonuna kadar takip edeceğiz. Aynı zamanda bu davanın bir parçasıyız, davacıyız, bu davanın tarafıyız” dedi.