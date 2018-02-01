Ankara Garı davasında ara karar !

Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te 102 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin de yaralandığı bombalı terör saldırısıyla ilgili 36 kişinin yargılandığı davanın bugünkü celsesi tamamlandı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya tutuklu sanıklar, taraf avukatları ve müştekiler katıldı. Davanın bugünkü celsesinde, sanıkların dosyaya giren evraklara ilişkin beyanları dinlendi. Suçlamaları reddeden sanıklar, tahliyelerini talep etti. Duruşma savcısının mütalaasının alınmasının ardından mahkemeye 1 saatlik ara verildi.

Dava 4 Nisan tarihine ertelendi

Verilen aranın tamamlanmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, bazı müştekilerin davaya katılma talebini kabul etti. Mahkeme, Gaziantep'te ölü olarak ele geçirilen Yunus Durmaz'ın otopsi raporunun ve fotoğraflarının istenilmesi için Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazılan müzakerenin tekitine hükmederken, sanık Supi Alpfidan'ın muhbir olup olmadığı yönünde İstihbarat Daire Başkanlığına yazı yazılmasını kararlaştırdı. Müşteki avukatlarının soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcıları hakkında suç duyurusunda bulunulması talebini reddeden mahkeme, iddianamede "X" ve "Y" olarak işaretlenen şahıslar yönünden soruşturma olup olmadığı yönünde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yazılan müzakerenin tekitini kararlaştırdı. Tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 4-5 Nisan tarihlerine erteledi.

Abdullah Sarica