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Ankara Garı davasında bir tutuklama daha

Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili 36 kişi hakkında açılan davanın 5. duruşmasında, tutuksuz yargılanan bir sanığın tutuklanmasına karar verildi.

Ankara Garı davasında bir tutuklama daha

11 Kasım 2016 14:07

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki 5'inci duruşmada tutuksuz yargılanan Yakup Yıldırım ile Suphi Alpfidan'ın savunması dinlenildi. Yakup Yıldırım, ismini bile bilmediği şahıslarla işbirliği yapıldığının iddia edildiğini ve İbrahim Halil Durgun ile Yunus Durmaz'ı tanımadığını, sadece Hakan Şahin'i tanıdığını öne sürdü. Savcılık ifadesinde, Hakan Şahin hakkındaki "DEAŞ sempatizanıydı" sözlerinin sorulması üzerine Yıldırım, "Avukatım ve polislerin yönlendirmesi ile bu ifadeyi verdim. Bana hiç cihata gitme teklifi yapmadı. Arada sırada IŞİD ile ilgili konuşuyordu. Ankara Garı patlamasının ardından Hakan ile görüştüm. Fakat Hakan olayla ilgili bir şey anlatmadı. Ondan şüphelenmedim" dedi.
Mahkeme Başkanı Selfet Giray, Yıldırım'ın abisi İshak Yıldırım'ın, Ankara Garı patlatmasının meydana gelmesinin ardından kardeşini arayarak patlamayı Hakan Şahin'in yapıp yapmamasını sorması üzerine Yıldırım, abisi İshak Yıldırım'ın şaka yaptığını savundu.
Mahkeme Başkanı 15 Eylül ve 15 Ekim tarihleri arasında Hakan Şahin'in Yakup Yıldırım'ı 613 kez aradığını, Yıldırım'ın ise 679 kez Şahin'i aradığının tespit edildiğini söyledi. Bu kadar sık haberleşmelerinin sorulması üzerine Yıldırım, Hakan Şahin ile 8 yıldır arkadaş olduklarını ve ailevi sorunlar ile özel sorunlar nedeniyle sık sık konuştuklarını savundu. Patlama ile ilgili Hakan Şahin'in konuşmadığını söyleyen Yıldırım, "Ankara'ya doğuştan bir hastalığı olduğu için gittiğini biliyorum. Hastaneden sonra tekrardan Gaziantep'e döndü. Kimlerle gidip, kimlerle geldiğini bilmiyorum" ifadelerini kullandı.
Yıldırım, Türkiye Cumhuriyetine ve mahkemeye heyetinin vicdanına inandığını belirterek karara saygı duyacağını söyledi. Mahkeme heyeti, suçun niteliği, kanundaki ceza miktarı, sanık hakkında dosyada kuvvetli şüphe bulunması, Hakan Şahin ile görüşme trafiğinden dolayı tutuklu yargılanmasına karar verdi. Yıldırım'ın tutuklanması ile birlikte tutuklu sanıkların sayısı 17 oldu.

Tutuklu sanık Suphi Alpfidan tekrar dinlendi
Dün gerçekleştirilen duruşmada tutuklanmasına karar verilen Suphi Alpfidan, duruşmada diğer sanıkların olmasından dolayı rahat konuşamadığını, bu nedenle savunmasının tekrardan alınmasını ve yeni bilgiler paylaşacağını söyledi. Alpfidan, ailesinin ve kendisinin can güvenliği gerekçesiyle sadece Mahkeme Başkanı Selfet Giray' a anlatacağını söyledi. Giray, bunun yasalara aykırı olduğunu belirterek, duruşmada anlatmasını istedi. DEAŞ terör örgütü mensuplarından korktuğunu yineleyen Alpfidan, "Burada anlatamam. Ailemin ve benim can güvenliğim yok. Size ifademi dilekçe olarak da verebilirim. Patlamayla ilgili hiç bir ilgim yok, alakam olsa kaçardım hiç gelmezdim" şeklinde konuştu.
Alpfidan, Gaziantep'teki DEAŞ yapılanması ile ilgili bilgiler vereceğini, bu yüzden de ailesinin ve kendisinin can güvenliğinin sağlanmasını talep etti.
Alpfidan'ın müdafi avukatı ile konuyla ilgili görüşme talep etmesi üzerine duruşmaya 5 dakikalık ara verildi. Görüşmeden sonra geri gelen Alpfidan, anlının ak olduğunu ve Ankara Garı patlamasıyla alakası olmadığını yineledi. Ankara Garı'ndaki patlamanın ardından daha önceleri Halil İbrahim Durgun ile beraber gördüğü bir kişinin, Gaziantep'teki bürosuna geldiğini ve kiralık ev istediğini anlattı. Şahıstan şüphelendiğini ifade eden Alpfidan, "Daha önce Halil İbrahim Durgun ile olan bağlantısını bildiğim için Gaziantep emniyet müdürlüğüne gittim. Onlara durumu anlattım. Terörle mücadele ekiplerine yönlendirdiler daha sonra istihbarattan geldiler. Onlara kişinin numarasını verdim. O numara üzerinden polis operasyon düzenledi ve çok kişiyi gözaltına aldı. Onun Gaziantep'te tutuklu olduğunu biliyorum" dedi.
Alpfidan, tutuklanmaların ardından Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne saldırı gerçekleştiğini belirtti. Mahkeme sanıkların savunmasını aldıktan sonra duruşmaya ara verdi.

Abdullah Sarıca 

 

Etiketler: ankara garı


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