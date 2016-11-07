Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün saat 10.00’da görülmesi gereken 36 kişi hakkında açılan dava, görüntü ve ses bağlantısında çıkan sorun nedeniyle başlamadı. 102 kişinin hayatını kaybettiği gar saldırısı davasında yargılanan 36 sanık, saat 10.00 sularında duruşma salonuna alındı. Görüntü ve ses bağlantısında çıkan sorun nedeniyle davanın başlaması gecikti. Bunun üzerine salondaki vatandaşlar duruşmanın başlamamasına tepki gösterdi.

Salonda yer alan çevik kuvvet polislerinden birinin, "Aileler şov yapıyor" dediği iddiası üzerine aileler ve avukatlar çevik kuvvet polislerine tepki gösterdi. Çevik kuvvet polislerinin ismi de tutanağa alınırken, "aileler şov yapıyor" dediği iddia edilen bir çevik kuvvet polisi duruşma salonundan dışarı çıkartıldı.

Abdullah Sarıca



