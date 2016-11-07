Diğer
Kategoriler

Ankara Garı davasında gerginlik

Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili açılan davanın, görüntü ve ses problemi nedeniyle başlamamasına aileler tepki gösterdi. "Aileler şov yapıyor" dediği iddia edilen bir çevik kuvvet polisi de duruşma salonundan dışarı çıkartıldı.

Ankara Garı davasında gerginlik

07 Kasım 2016 11:31

Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün saat 10.00’da görülmesi gereken 36 kişi hakkında açılan dava, görüntü ve ses bağlantısında çıkan sorun nedeniyle başlamadı. 102 kişinin hayatını kaybettiği gar saldırısı davasında yargılanan 36 sanık, saat 10.00 sularında duruşma salonuna alındı. Görüntü ve ses bağlantısında çıkan sorun nedeniyle davanın başlaması gecikti. Bunun üzerine salondaki vatandaşlar duruşmanın başlamamasına tepki gösterdi.
Salonda yer alan çevik kuvvet polislerinden birinin, "Aileler şov yapıyor" dediği iddiası üzerine aileler ve avukatlar çevik kuvvet polislerine tepki gösterdi. Çevik kuvvet polislerinin ismi de tutanağa alınırken, "aileler şov yapıyor" dediği iddia edilen bir çevik kuvvet polisi duruşma salonundan dışarı çıkartıldı.

Abdullah Sarıca 

 

Etiketler: ankara garı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 23°C

  • Ankara

    Ankara 19°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!