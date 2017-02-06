Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili 36 kişinin yargılandığı davanın görülmesine devam ediliyor. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, önceki duruşmada alınan ara karar gereğince sanıklar salona teker teker çağrılarak savunmaları alınıyor. Davada tutuksuz sanıklardan Esin Altıntuğ ifadesini verdi. Savcı, Altıntuğ’un tutuklanmasını talep etti. Sanık avukatı ise adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakılmasını istedi. Bunun üzerine mahkeme, karar için kısa bir ara verdikten sonra Esin Altıntuğ hakkında tutuklama kararı verdi.

10 Ekim planlayıcılarından Halil İbrahim Durgun’un kendini patlatması sonrası yakalanan eşi Esin Altıntuğ’un üzerinden 3 bin 170 TL ve 9 bin 461 dolar çıkmıştı. Altıntuğ, eşi Durgun’a DEAŞ'ın diğer yöneticileri tarafından komplo kurulduğunu iddia etmişti.