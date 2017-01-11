İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL

İstanbul'da okullar yarın da tatil edildi. İstanbul Valisi Vasip Şahin twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde beklenenin üzerinde kar yağışı sebebiyle ulaşım güvenliği bakımından eğitim-öğretime Çarşamba günü ara verilmiştir" ifadelerini kullandı

DENİZLİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Hava muhalefeti nedeniyle Denizli'nin bazı ilçelerinde eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamada "Acıpayam ve Çameli İlçelerimizde yoğun kar yağışı ve sonrasında oluşabilecek buzlanma riski nedeniyle 11.01.2017 Çarşamba günü eğitim öğretime bir gün ara verildi.

Bu ilçelerimizin yanısıra, Beyağaç'a bağlı Kızılcaağaç Mahallesi Ürküt ve Kerimler yerleşim yeri, Kapuz Mahallesi Serverler yerleşim yeri ve Pınarönü Mahallelerindeki taşımalı öğrenciler,

Pamukkale'ye bağlı Cankurtaran, Akdere, Güzelpınar, Gözler, Belenardiç, Uzunpınar'daki okullar ve bölge yerlerden taşımalı eğitim gören öğrencilere, Çardak'a bağlı Söğüt Mahallesinde yer alan Söğüt İlk ve Ortaokulu ile Söğüt Mahallesinden gelen taşıma kapsamındaki öğrenciler, 11/01/2017 Çarşamba günü 1 gün idari izinli sayılacaktır." denildi.

KONYA'DA OKULLAR TATİL

Konya Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle 11 Ocak 2017 Çarşamba günü il merkezinde (Meram, Karatay, Selçuklu ilçelerinde) ilk ve orta dereceli okulların 1 gün tatil edildiği belirtilerek, "Ayrıca tüm kamu kurum ve kuruluşlarında hamileler, engelliler (harp malulü ve gazilerden yüzde 40 üzeri sağlık raporu bulunanlar), gündüz kreş ve gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri de bir gün süre ile idari izinli sayılacaklardır. Diğer ilçelerde okulların tatil edilmesi kararının alınmasının takdiri ilçe kaymakamlıklarındadır" denildi.

BOLU'DA OKULLAR TATİL

Bolu Valiliği, 3 ilçede eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Bolu Valiliği, devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Ocak Çarşamba günü Gerede, Yeniçağa ve Dörtdivan ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi.

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İZMİR'DE OKULLAR TATİL

İzmir'de etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle, İzmir il genelinde eğitime 1 gün ara verildi. İzmir'de yoğun kar yağışı kent genelinde etkili oldu. Hemen hemen bütün ilçelerde kar yağışı etkili olurken, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünden öğrencilere sevindirici bir haber geldi. Kar ve buzlanmayı dikkate alan ekipler, yarın (çarşamba) İzmir il genelinde eğitime bir gün ara verilmesini kararlaştırdı.

BURDUR'DA OKULLAR TATİL

Burdur'da Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı olarak taşımalı eğitim gören öğrenciler için okullar yarın tatil edildi. Burdur Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kar yağışı sonrası yaşanabilecek don ve buzlanma olayları nedeniyle 11 Ocak 2017 Çarşamba günü Burdur il merkezi ve ilçelerinde Milli Eğitime bağlı taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin eğitim ve öğretimine bir gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

NEVŞEHİR'DE OKULLAR TATİL

Nevşehir’de kar ve buzlanma nedeniyle il genelindeki köy okulları ve taşımalı eğitim veren okullar 11 Ocak Çarşamba günü tatil edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz merkez ilçe ve diğer ilçelerimize bağlı tüm köylerimizdeki okullarımız, ayrıca ilimiz genelinde taşıma kapsamındaki tüm öğrencilerimiz için 11.01.2017 Çarşamba günü eğitim öğretime bir gün boyunca ara verilmiştir” denildi. Nevşehir il merkezinde ise yarın eğitim-öğretime devam edileceği öğrenildi.

NİĞDE'DE OKULLAR TATİL

Niğde’nin Ulukışla ilçesinde aşırı tipi ve yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi. Ulukışla Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe geneli ve köylerindeki aşırı tipi ve yoğun kar yağışından dolayı 11 Ocak Çarşamba günü okulların bir günlüğüne tatil edildiği belirtildi.

ISPARTA'DA OKULLAR TATİL

Isparta Merkez ve Yalvaç ilçesi’nde kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 11 Ocak Çarşamba günü ara verildi. Isparta Valiliğinden yapılan açıklamayla, elverişsiz hava koşulları nedeniyle il merkezi merkeze bağlı köyler ve taşımalı eğitim yapılan köyler ile Yalvaç ilçesi’nde eğitim öğretime bir gün ara verilirken, tüm kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de bir gün idari izinli sayıldı.

BALIKESİR'DE OKULLAR TATİL

Balıkesir Valiliği, kar nedeniyle il merkezi ve bazı ilçelerde okulların yarın tatil edildiğini duyurdu. Balıkesir Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle Altıeylül, Karesi, Savaştepe, Manyas, Bandırma, Gönen, Susurluk, Balya, İvrindi, Dursunbey ve Kepsut'ta özel eğitim kursları, ilkokul, ortaokul ve liselerde 1 gün süre ile eğitime ara verildiğini duyurdu. Ayrıca aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi.

EDİRNE'DE OKULLAR TATİL

Edirne Valiliği, kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle okullarda eğitime bir gün daha ara verildiğini, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını açıkladı.

Edirne Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde yaşanmakta olan elverişsiz hava şartları, bu duruma bağlı kötü yol koşulları ve meteorolojik bilgilere göre kar yağışı beklenmesi nedeniyle merkez ve ilçelerde resmi-özel ilköğretim ve orta öğretim okulları ve kurumlarında Valilik kararı ile 11 Ocak 2017 Çarşamba günü eğitim öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel de 11 Ocak 2017 Çarşamba günü idari izinli sayılacaktır" denildi.

ORDU'DA OKULLAR TATİL

Ordu’da etkili olan kar yağışı sebebi ile bazı ilçe ve okullarda 11 Ocak Çarşamba günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi. Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle İkizce ilçemizdeki tüm okullarda, Korgan ve Kumru ilçelerinde taşımalı eğitim yapan okullarda, Akkuş ilçesinde ise Fatih Ortaokulu, İMKB YBO ve Ahmet Cürebal İmam Hatip Ortaokulu hariç diğer tüm okullarda 11 Ocak Çarşamba günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir” denildi. (Rıdvan Turşak / İHA)

KIRKLARELİ'NDE OKULLAR TATİL

Kırklareli’nde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime verilen ara yine uzatıldı. Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle İlimiz Merkez ve tüm İlçelerimizde Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı tüm özel ve resmi eğitim kurumlarında 11 Ocak 2017 Çarşamba günü eğitim ve öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu ve kurumlarda çalışan engelli ve hamile personelde aynı gün idari izinlidir” denildi.

TEKİRDAĞ'DA OKULLAR TATİL

ÇANAKKALE'DE OKULLAR TATİL

MANİSA'DA OKULLAR TATİL

Tekirdağ’da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime verilen ara uzatıldı. Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Ocak 2017 tarihinde Tekirdağ ili genelinde resmi ve özel tüm ilk ve orta dereceli okullar 1 gün süre ile tatil edilmiştir. Hamile ve engelli kamu görevlileri idari izinli sayılacaktır" denildi.Çanakkale’de 9 ilçede kar tatili. Çanakkale’nin bazı ilçelerinde kar ve buzlanma nedeniyle 11 Ocak Çarşamba günü okullar tatil olacak. Çanakkale’de etkisini sürdüren kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde yarın da eğitime ara verilecek. Çanakkale'de kar ve buzlanma nedeniyle Bozcaada ilçesi hariç tüm okullarda eğitime yarın ara verildi. Çanakkale'de 9 ilçede ilan edilen kar tatilinin kapsamı genişletildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bozcaada ilçesi hariç tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "11/01/2017 Çarşamba günü Çanakkale il geneli (Bozcada hariç) Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm özel/resmi okullar ve kurumlar, kar/buzlanma nedeniyle bir gün tatil edilmiştir. Ayrıca Milli Eğitim çalışanı engelli ve hamile personel 11/01/2017 Çarşamba günü bir gün idari izinlidir" denildi.

Manisa Valiliği yoğun kar yağışı nedeniyle 11 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verilecek okulları açıkladı. Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada, meydana gelen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 11 Ocak 2017 Çarşamba günü Demirci, Soma, Turgutlu ilçesinde ilk, orta ve lise düzeyindeki tüm okulların tatil edildiği vurgulandı. Ayrıca, Ahmetli, Akhisar, Kırkağaç, Köprübaşı, Salihli, Selendi, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde bazı okullarda eğitime kısmi olarak ara verilirken, kapsamı taşıma merkezlerinin tümü ya da bazılarıyla sınırlı olduğu kaydedildi. Öte yandan Alaşehir, Gölmarmara, Gördes, Kula, Sarıgöl, Saruhanlı ilçelerinde ise eğitim öğretime devam edileceği bildirildi. Yarın tatil edilen okullar şöyle sıralandı: "Ahmetli'de, Hacıköseli ve Bahçeçik mahalleri taşımalı öğrenciler. Akhisar'da, kırsal mahallelerde müstakil ve taşıma merkezi ilk ve ortaokullar, Aysun Karalar İlkokulu, 75.Yıl Ortaokulu, taşımalı ilkokul-ortaokul-ortaöğretim öğrencilerinin tamamı, Zeytinliova Anadolu Lisesi, Özel Eğitim Uygulama Merkezi, Kapaklı Zeliha Keskinoğlu İş Uygulama Merkezi, birleştirilmiş sınıflı ilkokullar. Akhisar merkezdeki okullara kırsal kesimlerden gelen tüm öğrencilerin 1 gün izinli.

Kırkağaç'ta Gelenbe Şaireşref İlköğretim Kurumları: Hacet Mahallesi, Hamidiye Mahallesi, Gökçukur Mahallesi, Dualar (Sayalar-Dere Sokak dahil) Mahallesi, Fırdanlar Mahallesi, Halkaavlu Mahallesi, Sakarlı Mahallesi, Kuyucak Mahallesi, Söğütalan Mahallesi, Çobanlar Mahallesi, Alacalar Mahallesi, Kınık Mahallesi, Güvendik Mahallesi, Çaltıcak Mahallesi, Işıklar Mahallesi, Gebeler Mahallesi İlkokul Ve Ortaokul taşımalı öğrencileri. Bakır Atatürk H.Bakırlı İlköğretim Kurumları: Çiftlik Mahallesi, Ömerler Mahallesi, Öveçli Mahallesi ilkokul ve ortaokul öğrencileri. Kocaiskan İlköğretim Kurumları: Demirtaş Mahallesi Ortaokulu öğrencileri. Yağmurlu Recai Berber İlköğretim Kurumları: Hamitli Mahallesi, Siledik Mahallesi, Musahoca Mahallesi, Küçükyaya Mahallesi Ortaokulu öğrencileri. Tüm ortaöğretim kurumları: Hacet Mahallesi, Hamidiye Mahallesi, Gökçukur Mahallesi, Dualar Mahallesi, Fırdanlar Mahallesi, Halkaavlu Mahallesi, Sakarlı Mahallesi, Kuyucak Mahallesi, Söğütalan Mahallesi, Alacalar Mahallesi, Çobanlar Mahallesi, Kınık Mahallesi, Güvendik Mahallesi, Çaltıcak Mahallesi, Işıklar Mahallesi, Bademli Mahallesi, Çiftlik Mahallesi, Ömerler Mahallesi, Harta Mahallesi, Öveçli Mahallesi, Demirtaş Mahallesi, Hamitli Mahallesi, Siledik Mahallesi, Musahoca Mahallesi, Küçükyaya Mahallesi, Gelenbe Mahallesi,Bostancı Mahallesi, Alifakı Mahallesi,Yağmurlu Mahallesi, Kocaiskan Mahallesi, Karakurt Mahallesi, İlyaslar Mahallesi, Bakır Mahallesi'nden taşınan ortaöğretim öğrencileri. Köprübaşı'nda, Alanyolu Mahallesi'ndeki (ilkokul-ortaokul)

Yenice, Kuşturmuşlar, Kozaklı, Gölbaşı, Kıdırcık, Kıranşeyh, Sargaç, Gündoğdu, Döğüşören, Kavakyeli, İkizkuyu, Yeşilköy, Kurtlar, Esad, Bozburun, Armutlu, Uğurlu mahallelerinden taşınan tüm öğrenciler tatil. Salihli'de, şehir merkezindeki taşıma yapılan 11 ortaöğretim kurumuna ve Karataş Anadolu Lisesi (Yeniköy, Kale, Gökeyüp, Burhan, Damatlı, Celili, Yağmurlar, Çakaldoğan, Başlıoğlu, Bahçecik mahalleleri, Ticaret ve Sanayi Odası İlköğretim Kurumu Bahçecik Mahallesi, Adala Nergiz Demet ilk/ortaokul (Ortaköy Mahallesi), Gökeyüp İlköğretim Kurumu (taşıma yapılan yerleşim yerlerinin tamamı), Kabazlı Ş. İsmail Yavuz İlköğretim Kurumu (Celilli, Çakaldoğan, Damatlı, Burhan mahalleleri), Mevlütlü İlköğretim Kurumu (Yağmurlar Mahallesi), Kemerdamları İlköğretim Kurumu (Kale, Mahallesi), Sartmahmut İlk/Ortaokulu (Başlıoğlu, Yeniköy mahalleleri) öğrenciler için eğitim-öğretime ara verilmiştir. Selendi'de, Selendi Cumhuriyet İlkokulu (K.Beddeller - K.Bed. Karataşlar Mezrası hattı taşımalı öğrencileri), Selendi Fatih Ortaokulu (K.Beddeller - K.Bed.Karataşlar Mezrası hattı taşımalı öğrencileri), Selendi Çortak İlköğretim Kurumu(Tavak Mahallesi, Omurlar Mahallesi, Dedeler Mahallesi, Yağcı Mahallesi hattı taşımalı öğrencileri), Selendi Pınarlar Ş.S.E.E İlkokulu (eğitime bir gün ara verildi), Selendi Pınarlar Ş.S.E.E Ortaokulu'nda eğitime bir gün ara verildi. İHL Ortaokulu (Tavak Mahallesi, Omurlar Mahallesi, Yağcı Mahallesi, Dedeler, Terziler, Tepeynihan, Çıkrıkçı, Pınarlar hattı taşımalı öğrencileri)

RIDVAN TURŞAK