Ankara Kalesi onların ekmek kapısı

Başkent Ankara’nın kalbinde, turistlerin uğrak yeri olan tarihi Ankara Kalesi, kendilerine 'Grup SALİ' ismini veren dört müzisyenin açık hava konser alanı haline dönüşmüş durumda. Kar demeden kış demeden şarkı söyleyip, keman ve darbuka çalan grup üyeleri, yaklaşık beş yıldır geçimlerini bu tarihi mekanda yerli ve yabancı turistlere şarkı söyleyerek sağlıyor.

Repertuvarı bir hayli geniş olan grup, Türk Sanat Müziği’nden alaturka şarkılara, pop müzikten arabesk ve fantezi müziklere kadar her tarzda müzik icra ediyor. Kaleye ziyarete gelen turistler ise kendilerini kalenin hemen girişinde karşılayan bu gruba oldukça yoğun ilgi gösteriyor.

“Böyle geçinip gidiyoruz”

Yaklaşık 30 yıldır müzikle uğraştığını ve geçimini kanun çalarak, şarkı söyleyerek sağladığını ifade eden grup üyelerinden Kemal Acar, Ankara Kalesi’nde turistlere hem klasik Türk müzik kültürünü tanıttıklarını hem de ellerinden geldiği kadar sanat yapmaya çalıştıklarını söyledi. "Beş yıldır ekmeğimizi böyle kazanıyoruz, geçinip gidiyoruz" diyen Acar, "Repertuvarımız çok geniş, saymakla bitmez. Genelde klasik müzikler, Türk Sanat Müziği okuyoruz. Alaturka da yapıyoruz. Bazen gelip burada istekte bulunuyorlar; biz de elimizden geldiği kadar icra etmeye çalışıyor, bildiklerimizi çalıyoruz" diye konuştu.

“Bu kale olduğu için evimize bir parça ekmek götürebiliyoruz”

Gruptaki müzisyenlerin ismini vermek istemeyen darbukacısı ise Ankara Kalesi sayesinde evlerine ekmek götürebildiklerini belirterek, “Bu kale olduğu için evimize bir parça ekmek götürebiliyoruz. Turistler bizi burada görünce dinliyorlar, destek oluyorlar. Burada hem yabancılara kalemizi tanıtıyoruz hem de müziğimizi icra ederek para kazanıyoruz” şeklinde konuştu.

Selçuk Böke - Burak Altun