Ankara Kalkınma Ajansı’ndan girişimcilere eğitim desteği

Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara’da bölgesel kalkınmanın sürdürülebilirliğini ve bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltmak amacı ile çeşitli eğitimlere imza atıyor. Ajans, finansal destek sunduğu projelerin yanı sıra gerçekleştirdiği eğitimler ile de Ankara’nın potansiyelini harekete geçiriyor. Bu kapsamda Ankara Kalkınma Ajansı tarafından, Girişimcilere Yönelik E-ticaret, Dış Ticaret ve Kadınlara Yönelik Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri düzenleniyor.

Girişimcilere E-ticaret Eğitimi Fırsatı

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından daha önce de düzenlenen ve büyük ilgi gören e-ticaret eğitimlerine, Ankara’da faaliyet gösteren işletme sahipleri, çeşitli firmaların pazarlama sorumluları, e-ticaret alanında iş kurmak isteyen girişimciler, ürünlerini internet üzerinden satmak isteyen kooperatif ortakları katıldı.

Girişimcilere yönelik düzenlenen eğitim programında; e-ticarete giriş, dijital müşteri, e-ticaret süreçleri ve iş modelleri, e-ticaret yatırımı, kullanıcı deneyimi ve tasarım, e-ticaretin finansmanı, dijital markalaşma, pazarlama ve varlık yönetimi, veri analizi, e-ticaret hukuku, siber güvenlik ve e-ticaret trendleri başlıklarında konular anlatıldı. 18 saatlik programda ayrıca, ulusal ve uluslararası başarı hikayeleri paylaşılırken, başarılı sonuçlanmayan örnekler üzerinde de duruldu. İki grup halinde düzenlenen eğitimlere doksan kişi katılım sağladı.

Dış ticaret eğitimleri

Ankara Kalkınma Ajansı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) ve MÜSİAD Ankara iş birliğinde yürütülen “Yabancı Uyruklu Öğrencilere Yönelik Dış Ticaret Eğitimi” veriliyor. Proje kapsamına ayrıca, Türkiye’de ihracat yapan firmalara teknik geziler ve öğrencilere yönelik tecrübe paylaşımı etkinlikleri de düzenleniyor.

Dış ticaret eğitimi ile öğrencilere, ihracata açılmak için gereken asgari koşullar, ihracat mevzuatı, ihracat işlemleri için gereken belge ve sertifikalandırma sistematiği, ihracat alacaklarının güvenli tahsili yöntemleri ve bankacılık işlemleri, uygulamalı dış ticaret sözleşmeleri, ihracatı teşvik sistemi ve ülke çalışmaları başlıklarında konular uzmanlarca aktarılıyor. Bu eğitime Ankara’da öğrenim gören yabancı uyruklu elli öğrenci katılım sağlıyor.

Kadınlara yönelik uygulamalı girişimcilik eğitimleri

Ankara’da kadın girişimciliğinin desteklenmesi ve kadınların ekonomik hayata katılımlarının artırılması amacıyla Ankara Kalkınma Ajansı tarafından "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi" düzenleniyor.

Dört farklı bölümden oluşan girişimcilik eğitimleri; girişimcilik kavramı, işletme kavramı ve işletme fonksiyonları, iş planı kavramı ve öğelerine yönelik konular ile iş modeli ve iş planına yönelik atölye çalışmalarından oluşuyor. Eğitimi başarıyla tamamlayan girişimci adayları KOSGEB tarafından onaylı sertifika sahibi oluyor ve KOSGEB desteklerine başvurabiliyor. Bu eğitime ise yirmi beş girişimci kadın katılıyor.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık düzenlenen eğitimlerin Ankara’nın ekonomik kalkınması açısından oldukça önemli olduğu ve tüm eğitimlerin ücretsiz olarak Ankaralı Girişimcilere verildiğini belirtti.