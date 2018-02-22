Ankara-Kayseri kara yolunda kaza: 5 yaralı

Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre Kırşehir istikametinden kara yolu üzerinde Kayseri istikametine seyir halindeki iki otomobil çarpıştı. 50 KK 502 plakalı otomobil sürücüsü A.K., kara yolu üzerinde seyir halinde ki A.A. yönetimindeki 40 DL 181 plakalı otomobile çarptı. Kazada S.K., A.K.,D.K.,E.K.,K.K., yaralanarak Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Enderhan Öz

