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Ankara-Kayseri kara yolunda kaza: 5 yaralı

Ankara-Kayseri kara yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Ankara-Kayseri kara yolunda kaza: 5 yaralı

22 Şubat 2018 12:16

Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre Kırşehir istikametinden kara yolu üzerinde Kayseri istikametine seyir halindeki iki otomobil çarpıştı. 50 KK 502 plakalı otomobil sürücüsü A.K., kara yolu üzerinde seyir halinde ki A.A. yönetimindeki 40 DL 181 plakalı otomobile çarptı. Kazada S.K., A.K.,D.K.,E.K.,K.K., yaralanarak Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Enderhan Öz
 

Etiketler: ankara, kaza, yaralı

 

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