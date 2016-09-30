Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Ankara keçisi, uluslararası boyutta ele alındı

Ankara keçisi, uluslararası boyutta ele alındı

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ana sponsorluğunu üstlendiği Uluslararası Keçicilik Kongresi Antalya’da yapıldı.

Ankara keçisi, uluslararası boyutta ele alındı

30 Eylül 2016 13:44

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Dünya Keçiciler Birliği ile Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği tarafından düzenlenen kongrede Ankara keçisi çalıştayı yapılması kararı alındı ve çalıştay için danışma kurulu oluşturulması kararlaştırıldı.

Türkiye, Amerika, Güney Afrika ve Avustralya'dan birçok yetiştirici kurum ve kuruluş temsilcisinin katıldığı toplantıda, Ankara Keçisi ve Gelecek Vizyonu" başlığı altında gerçekleştirilen oturumda; Ankara keçisi yetiştiriciliğiyle elde edilen tiftik üzerine değerlendirme ve görüşler masaya yatırıldı. .

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynakları Daire Başkanı Özgür Güven, kongrede yaptığı konuşmada, tüm dünyanın kabul ettiği bir marka olan Ankara keçisini hak ettiği yere ulaştırmak amacıyla çalışmalar yaptıklarını belirterek, şunları söyledi: "Ankara Birliğimiz, merkez birliğimiz, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız ve Ankara Üniversitesi ile beraber projeler yürütüyoruz. Ortaya çıkan projelerden yeni şeyler öğreniyoruz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Melih Gökçek'in çok büyük desteğini alıyoruz. Büyükşehir olarak yetiştiricilere yüzde 50’si hibe olmak üzere anaç koyun, keçi desteği başlattık. Bu kongrenin de ana sponsoruyuz. Olmazsa olmazımız, Ankara keçisidir. Yetiştiricilere kırkım eğitimleri veriyoruz. Türkiye'de ilk kez kırkım şampiyonası yaptık. Tiftik kalitesi için kırkımın makineyle yapılmasını özendiriyoruz. Bu sürecin her aşamasında, bütçemiz doğrultusunda destek olmaya çalışıyoruz. Bu sektörde kadınların daha çok olması için uğraşıyoruz. İnşallah kırkım alanında da bir dünya şampiyonu çıkaracağız. Türkiye'de ilk kez mobil kırkım aracını hizmete sokacağız.”

“Çalışmalar bizi çok memnun ediyor"
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürsel Dellal de “Son 10 yıldır Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, Ankara Ticaret Odası ile Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın yaptığı çalışmalar, bizi çok memnun ediyor. Ankara keçisi tiftiğinin yanı sıra Ankara oğlağı eti üzerindeki çalışmalarla da büyük bir değer yaratıldı” dedi.

Konuşmaların ardından Ankara'da bir çalıştay düzenlenmesi önerisi tüm katılımcılar tarafından kabul edilirken, bu konuda bir danışma kurulu oluşturulmasına da karar verildi. 

Etiketler: ankara keçisi


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 24°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!