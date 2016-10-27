Ankara Beypazarı'nda yetiştiricilerle bir araya gelen Ankara İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Kılınç, yurtdışındaki ilginin gurur verici olduğunu ancak kötü niyetli bir kaçırılmaya karşı dikkatli olunması gerektiğini dile getirdi.

“Bu teklifle gelen olursa bizlere bildirin"

Ankara keçisinden elde edilen tiftiğin uluslararası tekstil sektörü içinde hala daha geçerli bir ham madde olarak önemini koruduğunu ve Ankara keçisinin Türkiye dışına çıkarılmasının da yasak olduğunu belirtilen Kılınç, “Bu sebeple tarihimizde şahit olduğumuz tehlikelere karşı her zaman dikkatli olmalıyız. Ülkemizden yurtdışına Ankara keçisi kaçırılmasına karşı alınmış bir yasal önlem var. Yetiştiricilerimize böyle bir taleple gelen olursa mutlaka bizlere bildirmelidir” diyerek, yurtdışına kaçırılma girişimlerinin yetiştiricinin dikkati ile önlenebileceği belirtti.

Yurt dışına çıkış yasağı

Genetik kaynağı Türkiye olan Ankara keçisi, tescillenerek koruma altına alındı, ihracı da ön izne bağlı. Resmi Gazete'nin 18 Eylül 2009 tarihinde yayımlanan bakanlar kurulu kararına ihracı ön izne bağlı mallar listesine alınan Ankara keçisinin ihraç edilebilmesi için Bakanlar Kurulu tarafından ihracat izni verilmesi gerekiyor. Genetik kaynak olan hayvanların ve damızlıkların ihraç iznine sıcak bakılmıyor.

Ankara keçisi diğer ülkelere nasıl çıkarıldı?

Ankara keçisi; tarihte ilk olarak; 1838 yılında İngiliz Kraliçesi'ne hediye etmek amacıyla 1’i dişi 12’si erkek keçi (teke) olmak üzere yurt dışına çıkarılmıştır. Ancak ülkeden çıkarılan keçiler, hediye edilirken, ‘stratejik ürün’ gerekçesiyle gönderilmeden önce kısırlaştırılmıştır. İngiliz Albay John Henderson, bu 12 erkek keçiyi, iklim koşulları daha uygun olduğundan sömürgesi olan Güney Afrika'ya götürmüştür. Fakat sonrasında; İngiliz Kraliçesi’ne hediye edilen bu 12 erkek keçiden birinin kısırlaştırılmadığı ortaya çıkmış, bu sebepten Güney Afrika’da 1864 yılında ilk damızlık merkezi açılmıştır. Bu tarihten sonra Güney Afrika’da Ankara tiftik keçisi üzerinden pazar payı ortaklarından biri haline gelmiştir.

Ankara keçisi, 19. yy’da ise Amerika Birleşik Devletlerine ve daha sonra Lesoto, Arjantin, Avustralya ve Yeni Zelanda ülkelerine çeşitli yollarla kaçırılmıştır.