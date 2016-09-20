Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından 24 Eylül Cumartesi günü, Ankara 75. Yıl Hipodromu’nda düzenlenecek Ankara Koşusu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Atçılık dünyasının en prestijli unvanı “Üçlü Taç - Triple Crown”un son ayağı olan bu önemli koşuda, gözler 1600 metre mesafede Erkek Tay Deneme ve 2400 metre mesafede Gazi Kupası şampiyonu GRAYSTROM’a çevrildi.

GRAYSTORM, 2800 metre mesafeli Ankara Koşusu’nu da kazanması durumunda yarışçılığın en prestijli unvanının 15 yıl aradan sonraki yeni sahibi olacak.

Triple Crown, 3 klasik mesafede (1600 - 2400 - 2800 metre) sürat, dayanıklılık dengesi ve yetiştirilmesi hedeflenen mükemmel yarış atı özelliklerine sahip safkanların elde edebileceği, büyük ekstra ikramiye kazancı ile tamamlanan, yarışçılık kültürü içerisindeki önemli bir başarıdır.

Geçtiğimiz yıl Amerika Birleşik Devletleri’nde 37 yıl aradan sonra Triple Crown yapan American Pharoah isimli şampiyon safkan, “Yılın Sporcusu” seçilerek adını dünya yarışçılık tarihine yazdırmayı başarmıştı. American Pharoah, Preakness Stakes, Kentucky Derby ve Belmont Stakes’ı kazanarak, Barcelona’nın dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Lionel Messi’yi, NBA takımlarından Golden State Warriors forması giyen ve harikalar yaratan basketbol oyuncusu Stephen Curry’i geride bırakmış ve “2015 yılının Sporcusu” unvanını kazanmıştı. Tay Deneme ve Gazi Koşusu şampiyonu GRAYSTORM, 15 yıl aradan sonra “Üçlü Taç - Triple Crown”un yeni sahibi olma şansını yakalayarak Türkiye’de de yılın sporcusu seçilebilme şansına sahip olabilecek mi?

Dünyada safkanların 3 yaşlılığında, aynı yıl içinde belirlenen üç koşuda birinci gelmesiyle elde edilen “Üçlü Taç - Triple Crown” unvanını ülkemizde şimdiye kadar sadece sekiz at kazanabildi. Türkiye’de Erkek-Dişi Tay Deneme, Gazi Kupası ve Ankara koşuları ile gerçekleştirilen “Üçlü Taç - Triple Crown”, 1956 yılında yarış programına dâhil oldu. 60 yılda Sadettin, Minimo, Karayel, I. Seren, Uğurtay, Hafız, Bold Pilot ve Grand Ekinoks bu unvanın sahibi olabildi. Graystorm Ankara Koşusu’nu kazandığı takdirde 15 yıl aradan sonra “Üçlü Taç - Triple Crown” yapan şampiyon safkan olmanın yanı sıra 1.350.000 TL’lik bonus ödülünün de sahibi olacak.