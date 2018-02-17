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Ankara merkezli 33 ilde FETÖ operasyonu: 54 polise gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012 yılında yapılan Polis Akademisi giriş sınavında soruları çalarak akademiye yerleştiği tespit edilen Ankara merkezli 33 ilde 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Ankara merkezli 33 ilde FETÖ operasyonu: 54 polise gözaltı kararı

17 Şubat 2018 11:03

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "2012 yılında yapılan Polis Akademisi giriş sınavında FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma ve Kamu Kurumu Zararına Dolandırıcılık suçlarından, yürütülen soruşturma kapsamında, sınav sorularını önceden ele geçirerek Polis Akademisine yerleşen 54 şüpheli hakkında 33 ilde gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri devam etmektedir" denildi. 

 

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