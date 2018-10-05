Ankara merkezli 8 ilde 'komiserlik sınavı' operasyonunda 11 gözaltı

Alınan bilgiye göre, FETÖ'nün 2010'da yapılan komiserlik sınavı öncesi sınav sorularına erişerek örgüt üyelerine dağıttığı tespit edildi. Bu kapsamda soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2'si FETÖ'nün sivil imamı, 9'u polis 11 şüphelinin ismine ulaştı. Başsavcılığın operasyon için talimat vermesi üzerine harekete geçen emniyet güçleri, Ankara merkezli 8 ilde yapılan operasyonda 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Diğer 2 şüphelinin gözaltına alınması için çalışmalar devam ediyor.

Abdullah Sarica

