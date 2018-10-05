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Ankara merkezli 8 ilde 'komiserlik sınavı' operasyonunda 11 gözaltı

Ankara merkezli 8 ilde 'komiserlik sınavı' operasyonunda 11 gözaltı
Ankara merkezli 8 ilde 'komiserlik sınavı' operasyonunda 11 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2010 yılında yapılan komiserlik sınavı soruşturmasında 2'si FETÖ'nün sivil imamı, 9'u polis 11 şüpheli hakkında 8 ilde gözaltı kararı verdi.

Alınan bilgiye göre, FETÖ'nün 2010'da yapılan komiserlik sınavı öncesi sınav sorularına erişerek örgüt üyelerine dağıttığı tespit edildi. Bu kapsamda soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2'si FETÖ'nün sivil imamı, 9'u polis 11 şüphelinin ismine ulaştı. Başsavcılığın operasyon için talimat vermesi üzerine harekete geçen emniyet güçleri, Ankara merkezli 8 ilde yapılan operasyonda 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Diğer 2 şüphelinin gözaltına alınması için çalışmalar devam ediyor.  

Abdullah Sarica
 

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