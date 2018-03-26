Diğer
Kategoriler

Ankara merkezli büyük operasyon! Çok sayıda gözaltı

Ankara merkezli FETÖ/ PYD kapsamında Çankaya yapılanması ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanması operasyonunda 20 sivil hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli büyük operasyon! Çok sayıda gözaltı

26 Mart 2018 09:40

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PYD’nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasına ilişkin yapılan soruşturma kapsamında; Ankara merkezli 5 ilde 20 sivil şahıs hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Görevlilerince bu sabah itibarıyla gözaltı işlemlerine başlanıldı.

ÇANKAYA YAPILANMASINA OPERASYON

FETÖ’nün Çankaya yapılanmasına yönelik diğer bir soruşturma kapsamında Ankara merkezli 9 ilde 36 kişi hakkında (16'sı bylock kullanıcısı) gözaltı işlemleri devam ediyor.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç