Ankara merkezli büyük operasyon! Çok sayıda gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PYD’nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasına ilişkin yapılan soruşturma kapsamında; Ankara merkezli 5 ilde 20 sivil şahıs hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Görevlilerince bu sabah itibarıyla gözaltı işlemlerine başlanıldı.

ÇANKAYA YAPILANMASINA OPERASYON

FETÖ’nün Çankaya yapılanmasına yönelik diğer bir soruşturma kapsamında Ankara merkezli 9 ilde 36 kişi hakkında (16'sı bylock kullanıcısı) gözaltı işlemleri devam ediyor.