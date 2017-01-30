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Ankara Metrosu’nda ananas gezdiren kadın sosyal medyanın ilgi odağı oldu

Ankara Metrosu’nda ananas gezdiren kadın sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ankara Metrosunda ananas gezdiren kadın sosyal medyanın ilgi odağı oldu

30 Ocak 2017 21:51

Ankara Metrosu’nda Elif Usta isimli kadın, zincirle bağlanmış ananası evcil hayvan gibi gezdirdi. Görüntüler sosyal medyada ilgi odağı olurken, metro içindeki vatandaşlar ananası sürükleyerek gezdiren Usta’ya meraklı gözlerle baktı.

Elif Usta, sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, “Bugün performans sanatına giriş yapmak adına Ankara Metrosu’nda ananas gezdirdim. Gerçekten çok ilginç tepkiler aldık. Ciddi kalmak en zoruydu. Farkında olmasalar da tüm yolculara katkılarından dolayı teşekkür ederiz. İşin son hali için biraz daha vakit var. Bu arada ananasın sonu biraz kötü olacak gibi” ifadelerini kullandı.  

Etiketler: ananas gezdiren kadın, Ankara Metrosu, Elif Usta, sosyal medya


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