Ankara park halindeki araçlar alev alev yandı

Edinilen bilgilere göre, Keçiören ilçesi Subayevleri Mahallesinde bir binanın otoparkında park halindeki 06 JT 935 plakalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Hızla yayılan alevler kısa sürede tüm otomobili sardı. Tamamen yanan araçtan sıçrayan alevler, otoparktaki 06 CCG 93 plakalı minibüse de sirayet etti. Alev topuna dönen araçlarda, peş peşe patlamalar meydana geldi. İki araçtan yükselen alevler metrelerce yüksekliğe ulaştı.

Apartmanın hemen dibinde meydana gelen yangın, bina sakinlerinin büyük panik yaşamasına neden oldu. Alevleri gören vatandaşlar kendilerini can havliyle sokağa attı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hızla yangına müdahale eden ekipler, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Olayda can kaybı veya yaralanan olmazken, iki araç da küle döndü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.