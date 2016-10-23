Ankara Klasik Otomobilciler Kulübü’nün her yıl düzenlediği Ankara Rallisi, bu yıl TURYAP’ın Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım Projesi olan Golfkent’in ev sahipliğinde start aldı. Yarışma kapsamında katılımcılar, Ankara’nın belirlenen 10 farklı noktasına, çeşitli bulmacaları çözerek en hızlı şekilde ulaşmaya çalışacak.

TURYAP Genel Başkanı Azmi Sarıbay, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, “Bugün bulunduğumuz yer Ankara Golfkent projesi kapsamında, Ankara Golf Kulübü’nün golf sahası. Sahamız yakın zamanda çimlendi. Önümüzdeki yılın başında hizmete açılmış olacak. Ankara’nın uluslararası standartlarda en değeri golf sahsı olacak. Bugün de burada, golf sahamızı tanıtma adına Ankara Klasik Otomobilciler Kulübü’nün bir etkinliği var. Bu etkinlikle de golf kulübü olarak başka bir spor dalı olan klasik otomobil sporuyla buluşmasını sağlamış oluyoruz” ifadelerini kulandı.

“Ankara’da bulunan yabancı misyon, golf golf diye ölüyor”

Ankaralılar olarak golf sporu hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıklarının altını çizen Sarıbay, “Çünkü Ankara’da Ahlatlıbel’de de Ankara Golf Spor Kulübü’nün sahası var. Onun dışında başkentinde golf spor sahası olmayan şehirlerden bir tanesi de Ankara. Bu, dünyada çok yaygın bir spor. Özellikle Ankara’da bulunan yabancı misyon, golf golf diye ölüyor açıkçası. Hafta sonları Antalya’ya gittiği söyleniyor. Bu saha açıldığı zaman onlar da çok mutlu olacaklar. Mesela Japon Büyükelçisi, ‘Ankara çok güzel ama ah bir de golf sahsı olsa’ demiş. Gerçekten Ankaralılar yakında golf sahsına kavuşacak” şeklinde konuştu.

“Bu işin ticaretinden uzak, eğlencesindeyiz”

Ankara Klasik Otomobilciler Kulübü üyesi Deha Soycan ise çok değişik organizasyonlar yapmaya çalıştıklarını belirterek, “Üyelerimizin memnuniyeti bizim için önemli. Sadece bu işin ticaretinden uzak, eğlencesindeyiz. Tüm üyelerimiz de bu şekilde. Bugün de burada çok farklı bir etkinlik yaptık. City Rally adı altında, normal rallilerimizden biraz daha farklı. Sezonun son etkinliği bizim için; kış geliyor. Etkinlikte de 10 farklı lokasyonu, çeşitli bulmacalarla, değişik şekilde gezeceğiz. Çeşitli oyunları üyelerimiz yapmaya çalışacak. Şu an için 30’da tutmuştuk kayıtları, önce 35’e sonra da 40’ yükselttik. Şu an 40 araç katılıyor. Diğer dostlarımız da sezon kapanışı için bizlerle beraber burada” diye konuştu.

Fatih Erdoğan - Uğur Kan Yüksek