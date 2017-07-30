Ankara-Şabanözü yolunda trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Kaza, Şabanözü Çubuk yolunun Karadana Mahallesi Kavşağı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şükrü Uysal idaresindeki 06 Z 1070 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Hüseyin Uzun yönetimindeki 06 YB 3546 plakalı yol inşaatında çalışan hafriyat tırı çarpıştı. Kazada tır şoförü Hüseyin Uzun yaralanırken, otomobil sürücü 70 yaşındaki Şükrü Uysal ile yanında bulunan eşi 58 yaşındaki Hacer Uysal hayatını kaybetti. Yaralı Hüseyin Uzun olay yerine gelen ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hurdaya dönen otomobilde sıkışan Şükrü ve Hacer Uysal’ın cesetleri ise itfaiye ekiplerinin bir saatten fazla uğraşması sonucu bulundukları yerden çıkartılabildi. Cenazeler savcının ve olay yeri inceleme ekibinin işlemlerinin ardından otopsi için Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle Çubuk-Şabanözü yolunda trafik 3 saat boyunca kontrollü olarak sağlanabildi.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Neslihan Demirer

