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Ankara Sanayi Odasından istihdam seferberliği

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, "ASO olarak büyük bir seferberlik başlatıyoruz. Tüm üyelerimize ulaşıp ülkemiz adına bu kampanyanın başarılı olması için elimizden geleni yapacağız" ifadelerine yer verdi.


09 Şubat 2017 10:47

Ankara Sanayi Odası (ASO), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine "istihdam seferberliğine' katılarak istihdamın arttırılmasına yönelik bir dizi çalışma başlattı. Ankara Sanayi Odası "istihdam seferberliği kampanyası" çerçevesinde ise ilk olarak tüm üyeleriyle temas kurarak üyelerinin istihdam artışı için yapabileceklerini tespit edip, onlara destek olacak. Ayrıca İŞKUR'la çeşitli sanayi odaklarında bir dizi toplantı düzenleyecek olan ASO, kurumun yeni istihdama yönelik desteklerini anlatacak. İlk etapta Ostim ve ASO 1. OSB'de yapılacak toplantılar, daha sonra diğer sanayi odaklarında da gerçekleştirilecek.

Ankara Sanayi Odası ayrıca oransal ve sayısal olarak en yüksek istihdam artışı gerçekleştiren üyelerini ödüllendirecek. İki kategoride verilecek ödüller, Ocak ve Mart ayı SGK bildirgeleri arasındaki istihdam artışını baz alacak. Ödüller, nisan ayı içinde düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.

Başlattıkları kampanya hakkında bilgi veren ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekonomi Şurası'nda oda başkanlarını görevlendirdiğini belirterek, "Biz de bu çağrıyı destekleyerek ASO olarak büyük bir seferberlik başlatıyoruz. Tüm üyelerimize ulaşıp ülkemiz adına bu kampanyanın başarılı olması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

İstihdamla ilgili pek çok destek bulunduğunu belirten Özdebir, "İŞKUR'la düzenleyeceğimiz toplantılarla bu destekleri üyelerimize tekrar hatırlatacağız. Gerek bu toplantılarla gerek birebir kuracağımız temaslarla istihdam artışı konusunda üyelerimizi motive edeceğiz" diye konuştu.

Yapılan son KDV ve ÖTV indirimlerinin ilgili sektörlerde piyasada ciddi bir canlanma sağladığına da dikkat çeken Özdebir, bu kampanyaların dönem dönem diğer sektörlerde de gerçekleştirilmesinin istihdamı olumlu etkileyeceğini sözlerine ekledi.
 

Benan Özben

Etiketler: ASO Başkanı Nurettin Özdebir


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