Ankara Valiliği, FETÖ/PDY’ye yönelik yapılan operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik Ankara merkezli 22 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, 4’ü subay, 30’u astsubay olmak üzere 34 muvazzaf askeri personelin gözaltına alındığı bildirildi.

Gözaltına alınan şahıslardan 5’inin Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 1’inin Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 2’sinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 26’sının da Jandarma Genel Komutanlığı mensubu olduğu ifade edildi.

Uğur Kan Yüksek