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Ankara Valiliği 4-5 Ocak’ta kapanacak yolları açıkladı

Ankara Valiliği, Keçiören Metrosu’nun açılışı nedeniyle 4-5 Ocak tarihlerinde araç trafiğine kapanacak olan yollar hakkında açıklama yaptı.

Ankara Valiliği 4-5 Ocakta kapanacak yolları açıkladı

04 Ocak 2017 16:53

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Keçiören Metrosu'nun açılışı nedeniyle bazı yolların araç trafiğine kapatılacağı belirtilerek, “Bu kapsamda Cumhuriyet Caddesi tamamı tek yönlü olarak 4 Ocak 2017 Çarşamba günü saat 11.00’den itibaren Fatih Caddesi Tepebaşı Kavşak’tan Fatih Köprüsü Keçiören girişine kadar tek yönlü olarak, 5 Ocak 2017 Perşembe günü saat 10.00’dan itibaren Kızlarpınarı Caddesi Ezine Sokak’tan Cumhuriyet Caddesi istikametine kadar arada kalan bölüm tek yönlü olarak, 5 Ocak 2017 Perşembe günü saat 10.00’dan itibaren etkinliklerin sonuna kadar trafiğe kapatılacaktır” denildi.

Valilik, bu güzergahları kullanan vatandaşların trafiğe kapatılan yol durumunu dikkate almalarının faydalı olacağı uyarısında bulundu.  

Abdullah Sarıca
ANKARA


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