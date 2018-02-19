Ankara Valiliği: 98 kişi gözaltına alındı

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanmak' suçları ile ilgili 29 ayrı olayda 56 şüpheli şahsa, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma suçundan' 39 şüpheli şahsa ve 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanmak' suçundan 3 şüpheli şahsa olmak üzere toplam 98 şahsa işlem yapıldığı belirtildi.

33’ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi

Şüphelilerden 42’sinin Şube Müdürlüğünden Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla salıverildiği, 33’ünün tutuklanarak cezaevine teslim edildiği, 18 şahsın adli kontrolle, 1 şahsın mahkemeden olmak üzere, 4 şahsın ise savcılık tarafından serbest kaldığı aktarıldı.

Yapılan açıklamada, “38 gram uyuşturucu-uyarıcı esrar maddesi, 195 gram uyuşturucu-uyarıcı eroin maddesi, 65 gram uyuşturucu-uyarıcı kokain maddesi, 240 adet uyuşturucu-uyarıcı sentetik ecstasy hap, 11 adet uyuşturucu-uyarıcı sentetik ecza hap, 9 adet uyuşturucu-uyarıcı captagon hap, 1200 gram uyuşturucu-uyarıcı skunk maddesi, 285 gram uyuşturucu-uyarıcı metamfetamin maddesi, 13 gram uyuşturucu-uyarıcı bonzai maddesi, 66 gram uyuşturucu-uyarıcı afyon sakızı maddesi, 2 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 10 adet tabanca fişeği, Uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 18.355 TL ele geçirilmiştir” denildi.