Ankara Valiliği: Bin 864 kişi gözaltına alındı

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 25 Ocak Perşembe günü saat 08.00’den 8 Şubat Perşembe günü saat 08.00’e kadar Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçe sorumluluk bölgesinde bulunan caddeler, sokaklar ile umuma açık yerlerde ve bu yerlerde bulunan kişilerin üstlerinde, araçlarında ve eşyalarında uygulama yapıldığı belirtildi. GBT sorgusu yapılan 165 bin 170 şahıstan çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen bin 684’ünün yakalandığı, yakalananlardan 274’ünün hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık ve benzeri suçlardan tutuklandığı kaydedildi. Açıklamada, 42 bin 316 otomobilin kontrol edildiği, çalıntı olan 55 aracın bulunduğu ifade edildi. Bin 66 şahsa idari işlem yapıldığı, 2 motosiklete ve 74 modifiyeli araca ise 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na aykırılıktan işlem yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, “5 adet ruhsatlı tabanca, 104 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet belgeli pompalı tüfek, 33 adet belgesiz tüfek, 63 adet kurusıkı silah, 15 adet kesici ve delici alet, bin 500 adet değişik çapta fişek, 4 kilo 221 gram uyuşturucu madde, bin 30 adet uyuşturucu hap, 17 bin 796 adet kaçak bandrolsüz sigara ele geçirilmiştir” denildi.